Глава ЕЦБ рассказал о последствиях экономических санкций против России

"Геополитические риски возросли", - констатировал президент Европейского центробанка Марио Драги на заседании во Франкфурте-на-Майне в четверг, 7 августа, пишет "Немецкая волна".

"Особенно положение в Украине и России будет иметь, конечно, большие последствия для еврозоны, чем для остального мира", - цитирует Драги информагентство dpa.

Марио Драги отметил, что сейчас трудно оценить, какие именно последствия для еврозоны будут иметь экономические санкции, введенные ЕС против России, и российские действия в ответ. В ЕЦБ исходят из того, что конъюнктура в зоне евро будет улучшаться постепенно, но неравномерно. Европейский центральный банк будет внимательно следить за последствиями и состоянием обменных курсов, подчеркнул Драги.

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Впрочем, одним из последствий экономических санкций против России станет то, что ЕЦБ возьмет на "короткий поводок" иностранных "дочек" российских банков, работающих в Еврозоне. Хотя они и в дальнейшем будут иметь доступ к рефинансированию ЕЦБ, сказал Марио Драги, однако придется доказать, что не пытаются обойти санкции, введенные ЕС. К тому же, представители банков будут вынуждены объяснять, зачем нужны деньги. Это будут проверять в центральных банках стран Еврозоны, где работают российские банки, передает информагентство Reuters.

Ранее правительства 28 стран-членовЕС ограничили доступ российских банков к финансовым рынкам ЕС. Финансовым учреждениям, более 50 процентов акций которых принадлежат России, запрещено покупать новые акции и получать займы в странах Евросоюза. Таким образом ЕС затрудняет рефинансирование этих банков и сужает их возможности предоставлять кредиты российским фирмам. До этого времени "дочки" российских банков могли без проблем занимать деньги у ЕЦБ. По данным Reuters, в центре внимания в ЕС сейчас находятся филиалы банков "ВТБ" и "Сбербанк", которыми руководит доверенное лицо президента Путина Герман Греф.