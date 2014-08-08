Кабмин увеличит уставный капитал «Ощадбанка» на 1,1 млрд гривень

Кабинет министров Украины увеличит уставный капитал входящего в группу крупнейших финансовых учреждений государственного «Ощадбанка» на 6,22%, или на 1,073 млрд грн, - до 18,302 млрд грн.

Соответствующее постановление №321 размещено на сайте правительства.

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Согласно постановлению, увеличение капитала банка будет проводиться путем увеличения номинальной стоимости акций с 1,092 млн грн до 1,160 млн грн. На увеличение капитала будет направлена часть прибыли за 2011 год (318,912 млн грн), 2012 год (327,986 млн грн) и 2013 год (426,006 млн грн).

Как сообщал УНИАН, «Ощадбанк» в первом полугодии 2014 года получил 340,010 млн грн прибыли, что на 45,984 млн грн, или на 15,64%, больше показателя за аналогичный период прошлого года в 294,026 млн грн.

«Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.