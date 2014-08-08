Австралия угрожает России новыми жесткими санкциями

Премьер-министр Австралии Тони Эббот заявил, что власти страны намерены разработать более жесткие санкции в отношении России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету Australian.

Читайте такжеГлава ЕЦБ рассказал о последствиях экономических санкций против России«Мы будем работать в направлении жестких санкций», - заявил премьер, выступая на пресс-конференции в Сиднее. При этом он подчеркнул, что новые ограничительные меры могут быть введены в отношении России, если российские войска пересекут границу Украины.

Читайте такжеСША планируют усиливать санкции против РоссииЗаявление Эббота было сделано на фоне решения России ввести эмбарго на импорт ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели санкции в отношении Москвы, - США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В соответствующий список попали говядина, свинина, птица, морепродукты, овощи, фрукты, сыры и молочная продукция.

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