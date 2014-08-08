В августе ПриватБанк доплатил украинцам зарплат на 12 млн гривен

В начале августа ПриватБанк добавил 11,8 млн грн к зарплатам украинцам за июль. Выплаты получили владельцы зарплатных карт банка, которые зарегистрировались в социальной акции «Держи 5!».

Как сообщили в банке, на сегодняшний день 5% к зарплате, потраченной на оплату картами покупок в торговой сети, получают около 610 тыс. украинцев. Всего же за три месяца действия акции «Держи 5!», по подсчетам банка, ПриватБанк добавит к зарплатам жителей Украины более 50 млн грн.

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Напомним, с 1 июня ПриватБанк начал возвращать владельцам зарплатных карт 5% от суммы зарплаты, потраченной на покупки в магазинах. Такая социальная инициатива ПриватБанка продлится до 1 сентября.

Чтобы получать прибавку к зарплате от ПриватБанка, нужно иметь зарплатную карту и зарегистрироваться для участия в акции на сайте, по номеру 3700 или отправив SMS с текстом 5555 на номер 3777. Всем участникам акции возвращаются 5% от суммы заработной платы, потраченной на любые покупки в магазинах Украины и других стран мира. Минимальная и максимальная суммы покупок – без ограничений.