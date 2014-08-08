Доллар снова растет - 12,70 гривень

Цены на российскую валюту поднялись – 0,3438/0,3479.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 12,5500/12,7000. Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,3438/0,3479. Читайте такжеНацбанк объяснил, почему сократились резервы Котировки по евро-гривне ушли вверх – 16,8070/17,0105. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3394/96 (четверг - 1,3377/79).

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