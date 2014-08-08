В НБУ уверяют, что могут успокоить валютный рынок

Национальный банк Украины обладает необходимым запасом прочности, чтобы успокоить валютный рынок, а в случае необходимости может применить административные меры его регулирования.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга заявила глава НБУ Валерия Гонтарева.

Она отметила, что программа с Международным валютным фондом предусматривает минимально допустимый уровень золотовалютных резервов, необходимый для продолжения сотрудничества с Фондом, и напомнила, что в настоящее время резервы Нацбанка составляют 16 млрд грн.

«У нас есть некий запас прочности, с которым мы можем выходить для сглаживания рынка, понимая, что мы сможем поддерживать минимально необходимый уровень резервов, который прописан в программе с МВФ, и в то же время мы совершенно спокойно можем стабилизировать рынок», - сказала она.

В то же время, глава НБУ предупредила, что для стабилизации ситуации на валютном рынке регулятор может применить административные меры воздействия.

«Понятно, что если мы увидим, что маховик раскручивается, нам придется применить административные меры. Давая на рынок ликвидность и не имея возможности для массивных интервенций, чтобы избежать раскручивания ситуации в дальнейшем, нам просто придется применять административные меры», - добавила она.

Гонтарева сообщила, что в настоящее время регулятор пытается стабилизировать ситуацию рыночными механизмами. В частности, сегодня НБУ вышел на межбанковский валютный рынок с двусторонними котировками на уровне 12,45-12,60 грн/долл.

«Сегодня Национальный банк опять вышел на рынок с двусторонней котировкой, полностью соответствующей рынкам. Бид по 12,45, оффер - по 12,60. У нас не стоит задача скрывать происходящее на рынке, задача - своими действиями гасить панические настроения на рынке», - сказала она.

Гонтарева подчеркнула, что она не сторонник административных мер, и в настоящий момент можно обойтись без них, но отменять существующие меры пока точно рано. «На сегодня уже много административных мер введено Национальным банком. К сожалению, ситуация, которая сложилась сегодня, не позволяет снимать эти ограничения. И как бы не пришлось их увеличивать. Если будет возможность только рыночными мерами удержать, постараемся это сделать», - резюмировала она.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк во вторник, 5 августа, впервые после 3-месячного перерыва вышел на валютный рынок с интервенциями по курсу 11,93-12,26 грн/долл. и продал 69 млн долл., чтобы укрепить гривню, которая за две недели обесценилась почти на 70 копеек на фоне новостей о возможной отставке правительства.

В пятницу, 8 августа, к закрытию торгов на межбанковском рынке котировки гривни к доллару установились на уровне 12,62/12,70 грн/долл.

В настоящее время действует ряд административных ограничений НБУ на валютном рынке, в том числе обязательная продажа 50% валютной выручки, контроль сроков экспортно-импортных расчетов, а также ряд ограничений по валютным переводам и выдаче наличной валюты.