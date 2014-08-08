Нацбанк снова вышел на межбанк

Национальный банк Украины в пятницу, второй раз за текущую неделю, вышел на межбанковский валютный рынок с двусторонними котировками на уровне 12,45/12,60 грн/долл.

Об этом УНИАН сообщил казначей одного из крупных банков.

По мнению собеседника агентства, таким образом регулятор дает понять, каким должен быть курс на сегодняшний день.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 8 августа, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизилась до 12,5500/12,7000 грн/долл. против 12,5000/12,6000 грн/долл. на закрытии торгов в четверг, 7 августа.

5 августа Нацбанк впервые после 3-месячного перерыва вышел на валютный рынок с интервенциями и продал 69 млн долл., чтобы укрепить гривню, которая за две недели обесценилась почти на 70 копеек на фоне новостей о возможной отставке правительства.