Вопрос предоставления Украине второго транша МВФ решится 29 августа

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) рассмотрит вопрос предоставления Украине второго транша кредита в рамках программы stand-by 29 августа, об этом сообщила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в ходе брифинга.

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«Собрание Международного валютного фонда состоится 29 числа. Кристин Лагард (директор-распорядитель МВФ - УНИАН), которая нас поддержала, я встречалась с ней в Вашингтоне, сама хочет открыть собрание 29 числа», - сказала Гонтарева.

Она также подтвердила, что Украина выполнила все условия МВФ для получения второго транша кредита. «Все условия, которые необходимы для получения второго транша, мы выполнили», - добавила Гонтарева.

Глава НБУ отметила, что вопрос совмещения второго и третьего траншей МВФ не рассматривался, несмотря на задержку второго транша.

Как сообщал УНИАН, исполнительный совет МВФ по результатам работы оценочной миссии фонда в Киеве с 24 июня по 18 июля, примет решение о выделении Украине второго транша кредита на сумму 1,4 млрд долл.

Напомним, что 29 июля Международный валютный фонд призвал украинские власти к продолжению реформ, необходимых для завершения первого обзора в рамках программы с фондом и продолжения сотрудничества. В частности, по словам премьер-министра Арсения Яценюка, среди этих реформ - преобразования налогового законодательства и в бюджетной сфере.

31 июля Верховная Рада приняла предложенные правительством изменения в Налоговый кодекс и госбюджет на 2014 год, голосование за которые провалилось неделей ранее.