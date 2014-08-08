Вопрос предоставления Украине второго транша МВФ решится 29 августа
Украина выполнила все условия МВФ для получения второго транша кредита.
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) рассмотрит вопрос предоставления Украине второго транша кредита в рамках программы stand-by 29 августа, об этом сообщила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в ходе брифинга.
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«Собрание Международного валютного фонда состоится 29 числа. Кристин Лагард (директор-распорядитель МВФ - УНИАН), которая нас поддержала, я встречалась с ней в Вашингтоне, сама хочет открыть собрание 29 числа», - сказала Гонтарева.
Она также подтвердила, что Украина выполнила все условия МВФ для получения второго транша кредита. «Все условия, которые необходимы для получения второго транша, мы выполнили», - добавила Гонтарева.
Глава НБУ отметила, что вопрос совмещения второго и третьего траншей МВФ не рассматривался, несмотря на задержку второго транша.
Как сообщал УНИАН, исполнительный совет МВФ по результатам работы оценочной миссии фонда в Киеве с 24 июня по 18 июля, примет решение о выделении Украине второго транша кредита на сумму 1,4 млрд долл.
Напомним, что 29 июля Международный валютный фонд призвал украинские власти к продолжению реформ, необходимых для завершения первого обзора в рамках программы с фондом и продолжения сотрудничества. В частности, по словам премьер-министра Арсения Яценюка, среди этих реформ - преобразования налогового законодательства и в бюджетной сфере.
31 июля Верховная Рада приняла предложенные правительством изменения в Налоговый кодекс и госбюджет на 2014 год, голосование за которые провалилось неделей ранее.