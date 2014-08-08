В Украине усилили мониторинг российских банков

Национальный банк Украины усилил мониторинг работающих в Украине банков с российским государственным капиталом, сообщила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в ходе брифинга.

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«Мы уже усилили мониторинг банков с российским государственным капиталом, о санкциях вы знаете… Мониторим на ежедневной основе, если будут неадекватные действия, мы примем меры», - сказала Гонтарева и подчеркнула, что доля российских банков на украинском рынке значительная, в том числе 32% по объему капитала и 13% - по активам.

По словам главы НБУ, несмотря на введение санкций, регулятор пока не зафиксировал выведения капитала из Украины указанными банками. «Вывода капитала не было, был заход», - сказала она и подчеркнула, что присутствующие на рынке Украины российские банки также, как и другие, столкнулись с оттоком вкладов, но пополняют капитал и рассчитываются с украинскими вкладчиками.

Гонтарева напомнила о проведении стресс-тестирования 35 крупнейших банков в рамках рекомендаций Международного валютного фонда и, по ее словам, 15 банков уже завершили этот процесс, в том числе и ряд российских банков. Она отметила, что некоторым из протестированных банков понадобится докапитализация, и дочерние банки российских госбанков выразили готовность ее провести.

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Как сообщал УНИАН, с 1 августа вступили в действие секторальные санкции Европейского Союза против России, в том числе ограничения по доступу российских банков к европейским финансовым рынкам, запрет на торговлю оружием, экспортные ограничения на товары двойного использования и ограничение доступа России к технологиям в нефтяном секторе.

Согласно опубликованному решению в Официальном журнале ЕС, действие санкций, в том числе, распространяется на пять крупнейших банков РФ – «Сбербанк России», «ВТБ», «Газпромбанк», «Внешэкономбанк» и «Россельхозбанк».

Также о введении новых экономических санкций против РФ 29 июля заявили США и Канада.

После аннексии украинского Крыма в марте и дестабилизации ситуации на Донбассе ЕС применил к России две фазы санкций. Также ряд санкций против РФ ввели США, Япония и Канада.

По информации крупнейших украинских дочерних структур российских банков, попавших под действие секторальных санкций ЕС, они пока не ощутили действия этих санкций и продолжают работать в штатном режиме.