Госдолг Японии достиг рекорда - $10,2 триллиона

Государственный долг Японии за апрель-июнь 2014 года вырос на 1,4% и достиг новой рекордной отметки в 1 квадриллион 39 триллионов иен (10,2 триллиона долларов). Об этом сообщило сегодня министерство финансов страны, передает "Прайм".

За первый квартал текущего финансового года (начался в Японии 1 апреля 2014 года) госдолг вырос на 14 трлн иен (137 млрд долларов) и, согласно прогнозу минфина, может к окончанию финансового года (31 марта 2015 года) достичь уже 1,143 квадриллиона иен (11,2 трлн долларов).

По соотношению госдолга к ВВП (более 200%) Япония уступает лишь Зимбабве.

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При этом население страны сокращается, а продолжительность жизни японцев растет. Это приводит к тому, что средний возраст населения стремительно повышается. Уже сейчас четверть японцев - граждане старше 65 лет, а через 20 лет, по официальным прогнозам, пенсионеры будут составлять почти половину населения.

В результате социальная нагрузка на бюджет Японии растет, что приводит к его хроническому дефициту, который правительство уже не первое десятилетие финансирует через госдолг.

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В результате Япония напрямую зависит от ставок, по которым оно может занимать деньги. В июне Банк международных расчетов опубликовал доклад, в котором подсчитал, что повышение доходностей гособлигаций Японии на 2 процентных пункта может поставить финансовую систему страны на грань коллапса из-за того, что стоимость обслуживания долга превысит налоговые поступления в бюджет.