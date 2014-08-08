Нацбанк отключил свои системы от Донецка и Луганска и вывез деньги из хранилища

Национальный банк Украины отключил все свои системы от Донецка и Луганска и вывез деньги из хранилища, сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.

«В Луганске света нет месяц, к чему подключить аппарат, как делать платеж? Мы однозначно все останавливаем. Нацбанк отключил все свои системы от Донецка и Луганска, вывезли деньги из хранилища, там оккупировано все», - сказала Гонтарева, отвечая на вопрос о вчерашнем запрете на проведение финансовых операций на территориях Донецкой и Луганской областей, не подконтрольных украинским властям.

Гонтарева пояснила, что это решение является формальным подтверждением уже состоявшегося факта. «Как можно людей выводить на работу, завозить наличные? У нас очень долго банки пытались, особенно государственные, подвозить туда наличные. Нацбанк уже не обеспечивал ни инкассацию, ни подвоз денег. Банки уже не могут это физически делать. Все деньги отбирают бандформирования, там идет война. Я думаю, что там нужна гуманитарная помощь. Денежная уже не поможет», - добавила она.

Глава Нацбанка напомнила, что два месяца назад террористы захватили региональное управление Национального банка и разместили в нем так называемый «Донецкий народный банк».

«Мы всех наших сотрудников отпустили домой и платим им зарплату. Но слышали, что наши сотрудники каким-то образом, получая нашу зарплату, ходили на работу в этот «Донецкий народный банк». То же самое стало происходить с банками», - рассказала она.

Гонтарева также напомнила, что в Крыму после аннексии осталось 3,2 млрд грн наличности, в то время как в Донецкой и Луганской областях ее уже практически нет, в Луганске уже не работают магазины, там пустые полки.

«В Донецке и Луганске ничего не осталось, там Нацбанк предпринял шаги. Понятно, что никто не уничтожал деньги и документы, пока с Нацбанком было не согласовано. Иначе они уходили в руки террористов. Вы же знаете – захватывались инкассаторские машины, расстреливались люди», – сказала глава Нацбанка и подчеркнула, что уничтожить наличность и документы – это лучший вариант, чем передать все в руки бандформирований.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины обязал банки Украины, «Укрпочту» и небанковские финансовые учреждения приостановить осуществление всех видов финансовых операций в населенных пунктах, которые не контролируются украинскими властями, о чем говорится в постановлении регулятора от 6 августа. Одновременно регулятор обязал свой Генеральный департамент регулирования денежного обращения ежедневно информировать банки о районах и городах областного значения Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются украинскими властями.

В 24 июля Нацбанк ввел чрезвычайный режим работы банковской системы в Донецкой, Луганской областях и в Крыму, поскольку сложившаяся ситуация не позволяет работать и обеспечивать финансирование потребностей государства и жизнедеятельности населения в обычном режиме.

В рамках чрезвычайного режима работы НБУ разрешил банкам по отдельным направлениям действовать по упрощенной процедуре, при этом обязав банки принимать меры для обеспечения сохранности жизни и здоровья работников. Чрезвычайный режим работы банковской системы может вводиться на отдельных территориях и на определенный срок.

Во время чрезвычайного режима работы правление Нацбанка может принять решение о приостановлении или полном запрете деятельности банков или проведении отдельных операций, а также требовать любую дополнительную информацию от банков.

Согласно Закону о предупреждении негативного влияния на стабильность банковской системы, действующему с 11 июля, нормативно-правовые акты НБУ вступают в силу после их официального опубликования без регистрации в Министерстве юстиции. В настоящее время постановление НБУ пока нигде не опубликовано.