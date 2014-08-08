Кабмин одобрил законопроект о санкциях против России



Кабинет министров Украины разработал и утвердил проект закона о введении санкций против юридических и физических лиц, подозреваемых в преступлениях против территориальной целостности Украины и ее граждан, заявил на брифинге в пятницу премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«В рамках нашей координации с западными партнерами правительство приняло ряд решений. Для введения санкций Кабинет министров Украины утвердил проект закона о санкциях. Это впервые в истории в Украине, мы, как государство, применяем санкции против субъектов, которые совершают преступления против нашей страны и наших граждан», - сказал глава правительства.

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По словам премьера, в соответствие с законом Украина имеет право ввести 26 видов санкций, включая замораживание активов, запрет на ведение хозяйственной деятельности на территории Украины, запрет на пользование радиочастотными ресурсами, интернетом и другими средствами связи, запрет на участие в приватизации объектов государственной собственности, запрет на пользование лицензиями, полный или частичный запрет транзита всех видов ресурсов.

«Кроме того, закон предусматривает процедуру лицензирования и квотирования, проведение специальных видов проверок финансовых операций и приостановка финансовых операций», - сказал глава правительства, добавив, что сюда же подпадает запрет на въезд и перемещение.

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Яценюк также отметил, что Кабмин передал на рассмотрение СНБО фамилии 172 физических лиц, граждан Российской Федерации и граждан других стран, которые финансируют терроризм, поддерживали аннексию Крыма и посягают на территориальную целостность украинского государства.

«Также к внедрению санкций передаются 65 юридический лиц, преимущественно российские резиденты, которые поддерживают и финансируют терроризм и имеют прямое отношение к совершению преступлений на территории Украины», - сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что закон о санкциях должен быть проголосован парламентом во вторник, 12 августа.

В соответствие с законом, отметил премьер, решение о введении санкций принимает Совет национальной безопасности о обороны Украины на основе ходатайства правительства, президента, СБУ или Нацбанка.

«Правительство также приняло решение об утверждении закона о введении уголовных санкций. Этот закон дает возможность украинским судам выносить решение в отношении лиц, находящихся в международном розыске и которых нельзя привести конвоем к суду», - пояснил премьер. Он обратил внимание, что речь идет также о применении санкций к виновным в преступлениях против основ национальной безопасности и обороны, террористической деятельности, массовых убийствах и военных преступлениях.

«После принятия данного акта украинские суды получат право вынести приговоры в отношении людей, которые не могут быть привезены в суд. При этом вводится санкция по конфискации имущества этих людей. Это означает, что не только исполнители, но и заказчики преступления против Украины будут попадать под санкции. Украина будет находить имущество компаний, банков, предприятий и личное имущество, и конфисковывать его у тех, кто поддерживает аннексию Крыма и кто сейчас поддерживает российских террористов на территории Украины», - подчеркнул премьер.

В то же время, говоря о перечне лиц и компаний, подпадающих под санкции, Яценюк отметил: «Что касается подачи по 172 лицам и 65 юрлицам, все материалы собраны, подготовлены, СНБО срочно рассмотрит и окончательно примет все виды мер. Что касается перечня лиц, то на данном этапе он подготовлен, обоснован и по решению СНБО может быть обнародован. В большинстве стран перечни лиц не обнародуются, но мы это решение примем окончательно, когда утвердим процедуру введения и перечень самих санкций».

Как сообщал УНИАН, 23 июля премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Комитету по введению санкций против Российской Федерации на протяжении 10 дней предложить список лиц и санкций.