Украина из-за агрессивной политики Кремля за год может потерять $7 млрд

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк оценивает потери Украины от агрессивной политики Кремля в объеме 7 миллиардов долларов в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня во время брифинга.

Яценюк отметил, что у него нет никаких сомнений, что Россия будет продолжать курс, которому положила начало еще 10 лет назад, - это курс на запрещение импорта украинских товаров, на уменьшение сотрудничества с Украиной, курс на экономическое давление и шантаж Украины.

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“По самому негативному сценарию для Украины, первый год потери, которые могут быть не только из-за санкций, но и из-за агрессивной политики Кремля, это 7 миллиардов долларов”, - сказал Яценюк.