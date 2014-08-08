Доллар на межбанке остановился на уровне 12,70 грн

В пятницу, 8 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,5500/12,7000, к 12:00 цены установились на уровне 12,5300/12,7000. К закрытию торгов ценовые уровни сконцентрировались в диапазоне 12,6200/12,7000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,8070/17,0105, к 12:00 цены понизились до 16,7770/17,0085. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх до 16,8985/17,0100.

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Рублевый рынок открылся котировками 0,3438/0,3479, к 12:00 цены составили 0,3435/0,3486. К закрытию торгов цены поднялись 0,3467/0,3526.