Баланс недели: изоляция России, налоги от Яценюка и новый курс Нацбанка

Главная новость минувшей недели – Украина впервые в своей истории вводит санкции против юридических и физических лиц, подозреваемых в преступлениях против территориальной целостности страны и ее граждан. Соответствующий законопроект разработан и одобрен Кабинетом министров.

Документ включает 26 видов санкций, в том числе, замораживание активов, запрет на ведение хозяйственной деятельности на территории Украины, на пользование радиочастотными ресурсами, Интернетом и другими средствами связи, на участие в приватизации объектов госсобственности, на пользование лицензиями, полный или частичный запрет транзита всех видов ресурсов. Закон также предусматривает процедуру лицензирования и квотирования, проведение специальных видов проверок финансовых операций и приостановку финансовых операций, запрет на въезд и перемещение, сотрудничество в военно-промышленной сфере.

В соответствие с законом, решение о введении санкций принимает Совет национальной безопасности и обороны на основе ходатайств правительства, президента, СБУ или Нацбанка.

Кроме того, как заявил премьер-министр Арсений Яценюк, Кабмин передал на рассмотрение СНБО санкционный список, в который включил 172 гражданина и 65 компаний России и не только, которые финансируют терроризм, поддерживали аннексию Крыма, имеют прямое отношение к совершению преступлений на территории Украины.

Кабмин также одобрил закон о введении уголовных санкций, который дает возможность украинским судам выносить решение в отношении лиц, причастных к преступлениям против Украины и находящихся в международном розыске.

«После принятия данного акта украинские суды получат право вынести приговоры в отношении людей, которые не могут быть привезены в суд. При этом вводится санкция по конфискации их имущества. Это означает, что не только исполнители, но и заказчики преступления против Украины будут попадать под санкции. Украина будет находить имущество компаний, банков, предприятий и личное имущество, и конфисковывать его у тех, кто поддерживает аннексию Крыма, кто сейчас поддерживает российских террористов на территории Украины», - пояснил премьер.

Яценюк оценивает потери Украины от агрессивной политики Кремля в 7 миллиардов долларов в год и считает, что Россия будет продолжать курс, которому положила начало еще 10 лет назад, - на запрещение импорта украинских товаров, сокращение сотрудничества с нашей страной, экономическое давление и шантаж Украины. Именно поэтому, по словам Яценюка, Украине нужны европейские рынки и поддержка западных партнеров.

Закон о санкциях, по словам Яценюка, должен быть проголосован парламентом 12 августа.

Россия на минувшей неделе также ввела ограничительные меры, так называемые «контрсанкции» против США, Канады, ЕС и Японии. Но ими она наказала сама себя, окончательно замкнув кольцо изоляции. Кремль полностью запретил (с 7 августа на год) поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, овощей, фруктов, молочной продукции из стран, которые ввели против нее санкции. Москва намерена переключиться на поставки продуктов питания из стран Латинской Америки, но только намерена. Кстати, российский Центробанк сразу заявил, что запрет импорта продуктов будет стимулировать рост инфляции и усугубит рецессию, которая уже накрыла страну. Но Кремль это не смущает - он готовит запретительные меры в авиа- и судостроении, машиностроении, а также в автомобильной промышленности.

Правда, «если западные партнеры продемонстрируют конструктивный подход по вопросам сотрудничества, то Россия готова пересмотреть сроки действия введенных мер». Запад отреагировал несколько иначе, чем ожидал Кремль.

В Белом доме заявили, что запрет Москвы на импорт товаров из США лишь углубит изоляцию России и еще больше ударит по ее экономике. Там вообще не понимают, зачем РФ ограничила сама себе доступ к качественным продуктам. ЕС же готов добиваться отмены российских запретов через Всемирную торговую организацию. Евросоюз на следующей неделе проведет экспертную встречу для обсуждения ущерба от российского эмбарго, по итогам которой может быть созвано экстренное министерское заседание Совета ЕС.

Безусловно, многие западные производители ощутят последствия от запрета на импорт продовольственных товаров в Россию, но общий эффект на экономики стран будет несущественным. А вот для РФ удар будет огромным, ведь импорт продуктов в страну составляет 40% от необходимого ей продовольствия. Жаль, россиян, которым придется попрощаться с пармезаном, оливками, норвежской сельдью и прочими зарубежными вкусностями, и перейти на гречку и щи.

Налоговые новшества от Яценюка

Еще одной значимой экономической новостью минувшей недели стала презентация премьер-министром Арсением Яценюком закона об экономическом росте Украины, который предполагает проведение масштабной налоговой реформы. Яценюк подчеркнул, что на обсуждение документа отводится месяц, принять его Верховная Рада должна в первую неделю сентября с тем, чтобы проект бюджета на 2015 год был «подсчитан и принят на новой системе налогообложения, новом Бюджетном кодексе и новой системе существования страны».

«В отпуск пойдем, когда будет избрана новая Верховная Рада», - сказал премьер. Он подчеркнул, что та экономическая модель, которая на текущий момент есть в стране – это, «когда всем дают рыбу. Мы же предлагаем дать удочку».

«Удочка» - это пакет реформ, который предусматривает, в частности, ликвидацию налоговой милиции и создание гражданской службы финансовых расследований по примеру опыта США, Швеции и Грузии. Премьер убежден, что в такой способ правительство «поставит точку в вопросе взяточничества в правоохранительных органах».

Кабинет министров также предлагает сократить количество действующих налогов с 22 до 9 и перевести налог на недвижимость и единый налог, включая фиксированный сельскохозяйственный налог, в сферу компетенции местных органов власти. Под сокращение попадут сбор в виде надбавки за целевое использование природного газа, рентная плата за транспортировку нефти и газа, сбор за места для парковки, сбор на виноградарство и садоводство. Упразднят сбор за пользование лесными ресурсами, а сбор за пользование недрами переведут в единый рентный платеж, налог на недвижимость и налог на землю заработают на европейский манер – в едином формате.

Еще ряд налогов будет оптимизирован. «Мы качественно меняем акцизный налог. Теперь в акцизный налог войдут собственно акциз и дополнительные платежи – классический налог на роскошь, налог на регистрацию первого транспортного средства, экологический сбор и сбор за целевую надбавку по тарифу на электроэнергию», - сообщил глава правительства.

Кроме того, Кабмин в рамках налоговой реформы намерен существенно сократить налоговую нагрузку на фонд заработной платы, ввести дифференциальную систему налогообложения доходов граждан, а также реформировать систему учета прибыли и начисления налога на прибыль.

Правительство предлагает оставить действующую ставку единого социального взноса - порядка 41% - в отношении минимальной зарплаты. Все доходы выше минимальной зарплаты будут облагаться налогом по ставке 15%.

Поясняя реформу налогообложения зарплат, Яценюк подчеркнул, что в правительстве провели анализ существующей ситуации и выяснили, что в Украине нагрузка на фонд оплаты труда в среднем на 20% выше, чем в странах ЕС.

При этом Яценюк отметил, что предложенные модели – не единственные варианты, Кабмин готов представить на рассмотрение работодателей 6 видов налогообложения заработной платы.

Также правительство предлагает унифицировать ставки налогов по пассивным доходам на уровне 15%. С такой же инициативой ране выступила Государственная фискальная служба, она предлагает ввести уголовную ответственность за неуплату сбора.

Особо затронет реформа аграриев, в отношении которых с 1998 года действует режим льготного налогообложения. Их предлагается перевести на общую систему налогообложения, в том числе обложения налогом на добавленную стоимость - если годовой оборот сельхозпредприятий составляет свыше 20 млн грн и земельный банк которых насчитывает свыше 3 тыс. га земель. При этом не исключается, что в следующем году будет возобновлена система компенсации процентных платежей по кредитам агропредприятий.

Аграрии неоднократно выступали с требованием отказаться от идеи внесения каких-либо изменений в Налоговый кодекс относительно спецрежима налогообложения. Минагропрод в свою очередь обещал в этой сфере ничего не менять до января 2016 года.

Еще предлагается отменить подоходный налог на благотворительные взносы, которые осуществляются волонтерами исключительно на потребности АТО. Поддержать эту инициативу по время встречи с руководителями парламентских фракций и групп призвал президент Петр Порошенко.

Эксперты считают, что новые «зарплатные» налоги в ближайшее время не смогут ощутимо пополнить бюджет, хотя будут содействовать выводу заработных плат из тени. По их мнению, сокращение количества налогов, особенно тех, которые дают очень малые поступления, но их администрирование предусматривает большое количество лишних затрат – правильный шаг правительства.

Правда, не исключено, что за время обсуждения пакет правительственных законов может поддастся корректировке.

Нацбанк взялся за курс

На минувшей неделе не обошлось без новостей с финансового рынка. Нацбанк после 3-месячного перерыва дважды выходил на межбанк с интервенциями, чтобы укрепить гривню, которая за две последние недели обесценилась почти на 70 копеек – упала до 12,7 грн/долл. (с начала года национальная валюта обесценилась по отношению к доллару более чем на 50%).

Регулятор выходил на рынок 5 августа с курсом 11,93 – 12,26 грн/долл., 8 августа - 12,45/12,60 грн/долл. (объемы поддержки гривни каждый раз составили порядка 70 млн грн). По мнению банкиров, таким образом НБУ дает понять, каким должен быть реальный курс.

Правоту их мнения подтвердила на пресс-конференции в пятницу, 8 августа, глава регулятора Валерия Гонтарева. По ее словам, НБУ вправе вмешиваться в ситуации на межбанке, обладает необходимым запасом прочности, чтобы успокоить валютный рынок, а в случае необходимости может применить и административные меры его регулирования.

В то же время, в НБУ курсовой всплеск поясняют тем, что в течение последних 3-х месяцев «Нафтогаз» скупает валюту для оплаты реверса газа из Европы.

Между тем, эксперты считают, что «валютные качели» являются свидетельством отсутствия четкой политики Нацбанка. Неожиданные интервенции не решат проблемы, необходимо ввести четкие временные сроки выхода регулятора на рынок, а также задействования инструментов снятия рисков. По их мнению, прозрачность и предсказуемость поведения регулятора - залог стабильности на валютном рынке.

Кстати, еще в феврале, когда НБУ по рекомендации МВФ перешел к гибкому курсообразованию, регулятор заявлял, что больше не будет выходить на валютный рынок с интервенциями, дабы не тратить истощающиеся золотовалютные резервы. Но ЗВР таяли и продолжают таять. По данным НБУ, обнародованным на минувшей неделе, на 1 августа они составили 16,069 млрд долл., что на 5,9% меньше показателя на 1 июля (с начала текущего года резервы сократились на 21,29%, или на 4,346 млрд долл.). Национальный банк объясняет сокращение резервов в июле платежами по госдолгу - на сумму 1,176 млрд долл., в том числе в пользу Международного валютного фонда 648 млн долл.

Нацбанк намерен пополнить резервы до конца текущего года за счет покупки валюты, ее источниками, в частности, станут поступления от экспорта продукции АПК и средств иностранных инвесторов, заинтересованных в покупке НДС-облигаций.

Что касается курса гривни, то глава НБУ Валерия Гонтарева оптимистично оценивает перспективы, ожидая позитивных тенденций при восстановлении мира в стране. По ее словам, обесценивания гривни до уровня 15-20 грн за доллар в осенние месяцы, как это прогнозируют участники рынка, ожидать не стоит.

«О таких цифрах… мы их даже не обсуждаем. Наши ожидания таковы, что с гривней не только ничего не должно случиться, но и должны происходить какие-то позитивные моменты. Смотреть с оптимизмом в будущее – это то, что нам надо. Для этого нужен мир в стране, это я вам скажу точно», – сказала Гонтарева.

Остается добавить еще один позитивный фактор – вскоре будет решена судьба второго транша МВФ. Совет директоров Фонда рассмотрит вопрос его предоставления нашей стране 29 августа. На положительное решение есть все основания надеяться – Украина, по уверению Валерии Гонтаревой, выполнила все условия Фонда. Таким образом, 1,4 млрд долларов могут поступить уже в начале сентября, а это успокоит «взбунтовавшийся» валютный рынок.

Нана Черная (УНИАН)