Украинцы в июле купили валюты на $200 млн больше, чем продали

Чистая покупка валюты населением (превышение покупки валюты над ее продажей) в июле составила 207,8 млн долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Объем валюты, купленной банками у населения, - 467,7 млн долл… Объем валюты, проданной населению, - 675,1 млн долл.», - говорится в сообщении.

Напомним, что последние три месяца подряд, начиная с апреля, была зафиксирована чистая продажа инвалюты (превышение предложения над спросом).

По информации НБУ, в июле объем операций с наличной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины составил 1,142 млрд долл. (в эквиваленте).

В то же время, по итогам января-июля чистая покупка валюты населением составила 1,537 млрд долл. (в эквиваленте), что в 12 раза выше показателя чистой покупки населением валюты за аналогичный период прошлого года (126,4 млн долл. в эквиваленте).

Также сообщается, что банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в июле сократились на 468,1 млн долл. и по состоянию на 1 августа 2014 года составили 16,248 млрд долл.

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Как сообщал УНИАН, чистая продажа наличной валюты населением (превышение продажи валюты над ее покупкой) в июне составила 102,5 млн долл.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 августа 2014 года составили 16,07 млрд долл., что на 5,9%, или на 1,013 млрд долл., меньше показателя на 1 июля в 17,083 млрд долл.