Украина и Всемирный банк подписали договор о $500 млн кредита

Министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета и директор представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Чимяо Фан подписали кредитный договор о предоставлении первого займа на политику развития в финансовом секторе Украины на сумму 500 млн долл.

Как передает корреспондент УНИАН, займ является частью общей помощи по преодолению кризиса в Украине, о которой группа Всемирного банка объявила в марте текущего года, и объем которой до конца 2014 года составит 3,5 млрд долл.

Напомним, 7 июля Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил новую сделку на 500 млн долл. в рамках первого займа на политику развития финансового сектора Украины и реформирование банковской системы.

По информации банка, займ будет направлен на поддержку Фонда гарантирования вкладов физических лиц для решения проблем неплатежеспособных банков, независимое стресс-тестирование 35 крупнейших банков страны, а также на укрепление системы банковского надзора.

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Как сообщал УНИАН, Украина подписала кредитный договор со Всемирным банком по финансированию трех новых проектов общей стоимостью 1,48 млрд долл. в рамках общего объема финпомощи Украине, которая в текущем году может составить 3,5 млрд долл.

В составе пакета кредит на 750 млн долл. на политику развития, кредит на 382 млн долл. по проекту повышения энергоэффективности в сфере централизованного теплоснабжения и кредит на 350 млн долл. по проекту развития инфраструктуры. Кредитные средства предоставляются на 15 лет, льготный период составляет 5 лет, ставка 0,9% годовых. Финансирование будет сопровождаться технической помощью и проведением диалога с властями Украины для ускорения структурных и макроэкономических реформ.

Всемирный банк является основным партнером Украины в области развития. С момента присоединения Украины к Всемирному банку в 1992 году общий объем обязательств банка в стране достиг более 9 млрд. Долл. США в рамках 45 проектов и программ.