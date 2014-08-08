Нацбанк надеется перейти к инфляционному таргетированию через год-полтора

Национальный банк Украины ожидает перехода к инфляционному таргетированию в течение 12-18 месяцев, об этом сообщила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в ходе брифинга.

«Мы с МВФ надеемся, что пройдем этот путь от 12 до 18 месяцев», - сказала Гонтарева и пояснила, что переход к инфляционному таргетированию позволит «обуздать» инфляцию и одновременно установить на рынке адекватные ставки.

В то же время, она подчеркнула, что переход к нормальным ставкам невозможен без очистки банковского рынка от проблемных банков, которые во избежание оттока депозитов завышают ставки их привлечения и вынуждают следовать своему примеру весь рынок.

«Мы будем продолжать заниматься неплатежеспособными банками, в наших приоритетах – здоровая банковская система», - добавила Гонтарева.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года МВФ по итогам миссии в Украине заявил, что не видит адекватной монетарной политики в Украине, и рекомендовал Нацбанку перейти к инфляционному таргетированию.

Инфляционное таргетирование представляет собой комплекс мер для контроля над уровнем инфляции, основным инструментом которого является манипулирование учетной ставкой.

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Напомним, Нацбанк с 17 июля повысил учетную ставку на 3 п.п. – до 12,5%. До этого регулятор пересматривал уровень учетной ставки в апреле, повысив ее на 3 п.п. – до 9,5%.

В 2013 году Нацбанк заявлял о намерениях постепенно снижать учетную ставку и в течение года проводил такое снижение дважды: до 6,5% с 13 августа и до 7% с 10 июня, в результате чего также снижались ставки по кредитам рефинансирования НБУ.