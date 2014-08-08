Суд арестовал активы компании Новинского на 4,6 млрд гривень

Об этом говорится в постановлении суда по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц по отношению к владельцам ликвидируемого банка «Форум».

«Наложить арест, в пределах материальных претензий истца в сумме 4466730365,30 (четыре миллиарда четыреста шестьдесят шесть миллионов семьсот тридцать тысяч триста шестьдесят пять) гривень 30 копеек», - сказано в постановлении.

Напомним, что ранее Хозяйственный суд города Киева арестовал средства подконтрольной «Смарт-Холдингу» Вадима Новинского компании Yernamio Consulting Limited (Кипр) в размере 50 млн долл., ранее перечисленные ею на счет в Национальном банке Украины для оздоровления банка «Форум».

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в банк «Форум» с 14 марта и в течение этого периода осуществлял поиск инвестора для выведения банка с рынка.

Читайте такжеАхметов и Новинский спустя 7 лет объединили свои горно-металлургические активы

В мае дочерняя компания «Смарт-Холдинга» Вадима Новинского, основного владельца банка «Форум», перечислила на спецсчет НБУ 50 млн долл. для подтверждения серьезности намерений по оздоровлению банка и, по информации банка, планировала перечислить второй транш в таком же размере, после чего должен был состояться аудит и рекапитализация банка собственниками и инвесторами.

В июне «Альфа-Банк» (Украина) сообщил о проведении оценки в проблемном банке «Форум» и готовности принять на себя обязательства перед вкладчиками финучреждения в случае принятия решения о покупке части его активов и пассивов, но впоследствии отказался от покупки.

Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Форум» 16 июня, и Фонд гарантирования вкладов физлиц начал процедуру выведения банка с рынка. В ответ основной собственник банка, «Смарт-Холдинг», сообщил о подаче иска в суд с требованием отменить решение о ликвидации банка «Форум».

Банк «Форум» (г. Киев) работал на рынке Украины с 1994 года и входил в группу крупных банков.