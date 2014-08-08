Всемирный банк может увеличить до $1 млрд помощь финсектору Украины

Всемирный банк, уже предоставивший банковскому сектору Украины кредит в размере 500 млн долл., рассмотрит возможность увеличения этой кредитной линии еще на 500 млн долл. - до 1 млрд долларов, заявил журналистам глава представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Чимяо Фан.

По его словам, решение ожидается в начале 2015 года. «Таким образом, общий объем будет составлять один млрд долл. Часть - 500 млн долл. (сейчас - УНИАН) и займ, который будем готовить с начала следующего года, тоже составит 500 млн долл.», - сказал Фан.

Он также отметил, что средства, в случае их предоставления, будут направлены в бюджет, использованы на стабилизацию банковской системы Украины и усиление банковского надзора.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 августа, министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета и директор представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Чимяо Фан подписали кредитный договор о предоставлении первого займа на политику развития в финансовом секторе Украины на сумму 500 млн долл. Займ является частью общей помощи по преодолению кризиса в Украине, о которой группа Всемирного банка объявила в марте текущего года, и объем которой до конца 2014 года составит 3,5 млрд долл.