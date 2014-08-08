Нацбанк объясняет замедление инфляции сезонным удешевлением овощей

Рост индекса потребительских цен в июле замедлился, что в значительной степени обусловлено сезонным удешевлением овощной продукции, которая за этот период упала в цене на 30,7%.

Об этом сообщается в аналитической оценке инфляции НБУ, опубликованной на сайте регулятора.

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В то же время, на рост инфляции в прошлом месяце повлияло повышение административно регулируемых цен, в частности, продолжилась реализация запланированного повышения тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Также в отчете указывается, что рост инфляции в годовом измерении (до 12,6%) обусловлен низкой базой сравнения в прошлом году.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в июле по сравнению с июнем 2014 года замедлилась до 0,4% с 1%, зафиксированного в июне по сравнению с маем.

В 2013 году потребительские цены в Украине выросли на 0,5%. Правительство прогнозирует инфляцию по итогам 2014 года на уровне 12-14%.

Международный валютный фонд прогнозирует ускорение инфляции в текущем году до 16%.