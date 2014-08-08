Нацбанк объясняет замедление инфляции сезонным удешевлением овощей
Инфляция в Украине в июле по сравнению с июнем замедлилась до 0,4% с 1%.
Рост индекса потребительских цен в июле замедлился, что в значительной степени обусловлено сезонным удешевлением овощной продукции, которая за этот период упала в цене на 30,7%.
Об этом сообщается в аналитической оценке инфляции НБУ, опубликованной на сайте регулятора.
Читайте такжеБазовая инфляция в июле замедлилась до 0,8%
В то же время, на рост инфляции в прошлом месяце повлияло повышение административно регулируемых цен, в частности, продолжилась реализация запланированного повышения тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Также в отчете указывается, что рост инфляции в годовом измерении (до 12,6%) обусловлен низкой базой сравнения в прошлом году.
Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в июле по сравнению с июнем 2014 года замедлилась до 0,4% с 1%, зафиксированного в июне по сравнению с маем.
В 2013 году потребительские цены в Украине выросли на 0,5%. Правительство прогнозирует инфляцию по итогам 2014 года на уровне 12-14%.
Международный валютный фонд прогнозирует ускорение инфляции в текущем году до 16%.