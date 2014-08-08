Всемирный банк готовит к подписанию новые соглашения с Украиной

«У нас на подготовке есть целый ряд проектов на 3,5 млрд долл., – сказал Фан. - Следующий проект - по энергетике. Он будет подписан в 3-м – начале 4-го квартала. Будем надеяться, что это будет в октябре-ноябре. Есть проект поддержки сектора здравоохранения. Это еще 300 млн., которые будут подписаны в ноябре. Проект на политику развития нефинансового сектора, на фискальную реформу - в ноябре-декабре».

По словам главы представительства банка, в новый пакет соглашений могут также войти проекты по линии Международной финансовой корпорации.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк в апреле-мае текущего года принял решение предоставить Украине финансовую помощь в размере 3,5 млрд долл. посредством реализации конкретных проектов. В мае Украина подписала кредитный договор со Всемирным банком по финансированию трех новых проектов общей стоимостью 1,48 млрд долл. В составе пакета кредит на 750 млн долл. на политику развития, кредит на 382 млн долл. по проекту повышения энергоэффективности в сфере централизованного теплоснабжения и кредит на 350 млн долл. по проекту развития инфраструктуры.

Кредитные средства предоставлены на 15 лет, льготный период составляет 5 лет, ставка 0,9% годовых. Финансирование будет сопровождаться технической помощью и проведением диалога с властями Украины для ускорения структурных и макроэкономических реформ.

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Сегодня, 8 августа, министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета и директор представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Чимяо Фан подписали кредитный договор о предоставлении первого займа на политику развития в финансовом секторе Украины на сумму 500 млн долл. Еще один такой же кредит может быть предоставлен нашей стране в начале 2015 года.

Всемирный банк является основным партнером Украины в области развития. С момента присоединения Украины к Всемирному банку в 1992 году общий объем обязательств банка в стране достиг более 9 млрд. Долл. США в рамках 45 проектов и программ.