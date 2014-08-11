Доллар на межбанке взлетел до 12,90 грн

В понедельник, 11 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 12,6000/12,9000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Котировки по евро-гривне ушли вверх до 16,8705/17,2765.

Цены на российскую поднялись до 0,3495/0,3582.

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Как сообщал УНИАН, в пятницу, 8 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США закрылись котировками 12,6200/12,7000.

Нацбанк в пятницу вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня на уровне 12,458546/12,6000.