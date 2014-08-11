Доллар на межбанке резко поднялся до 13,10 грн

В понедельник, 11 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,6000/12,9000, к 12:00 цены выросли до 12,9000/13,1000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,8705/17,2765, к 12:00 цены ушли вверх до 17,2670/17,5390.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3495/0,3582, к 12:00 цены поднялись до 0,3568/0,3627.

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Как сообщал УНИАН, в пятницу, 8 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США закрылись котировками 12,6200/12,7000.

Нацбанк в пятницу вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня на уровне 12,458546/12,6000.