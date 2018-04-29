Глава Нацбанка: «Лучше уничтожить деньги, чем отдать врагу»

В Национальном банке Украины реформы уже начались, заявила председатель НБУ Валерия Гонтарева на встрече с журналистами, спустя полтора месяца после своего назначения. По ее словам, концепция развития банковской системы до 2020 года преобразована в четкий план действий на следующие 365 дней. Регулятор уже реализует его.

Банков, которым все равно, по какой ставке брать ресурсы, быть не должно

«Здоровье банковской системы страны при наличии неплатежеспособных банков на рынке – это не реально. Если банку нечего терять, но он еще хочет оставаться на плаву, то он будет ставить любую ставку. Он знает, что для него это дорога в одностороннем движении, он просто берет деньги, и никому не собирается их отдавать. Таких банков, которым все равно, по какой ставке брать ресурсы, на рынке быть не должно.

С другой стороны, мы очищаем банковскую систему от банков, попавших под финансовый мониторинг. Которые еще за последние 10 лет должны были попасть под все имеющиеся санкции. Как вы знаете, еще господин Кубив огласил список таких банков. НБУ у одного из таких банков приостановил лицензию, и этот банк пошел оспаривать решение НБУ в судах. Я хочу, чтобы такие банки услышали: ни у кого из них нет шансов работать, как раньше. Это не только задача НБУ, это - согласованные действия всех властей. За прошлый год через эти банки было проведено 294 млрд грн операций по обналичиванию. Если мы не победим этот черный рынок, ни о каком здоровье банковской системы не может быть и речи.

НБУ борется с неплатежеспособными банками и с банками, которые занимаются отмыванием денег. Никакой задачи борьбы с малыми банками не существует. Недавно были приняты изменения в закон «О банках и банковской деятельности», где минимальный капитал нового банка увеличен до 500 млн грн. Мы специально, чтобы не «убивать» мелкие банки, поставили задачу довести капитал до 500 млн. в течение следующих 10 лет. Мы боремся, чтобы у банка был капитал, чтобы он был настоящий и отвечал всем необходимым нормам.

Завершен стресс-тест 15 крупнейших банков, на стресс-тесте находятся еще 20 банков. Эти 35 банков составляют 80% нашей банковской системы. Результат был ожидаемый. Пока никаких угроз по первым 15-ти банкам мы не увидели. Понятно, что те форс-мажоры, которые происходили сегодня, могли привести к недостатку капитала у банков. Это - под нашим контролем. Давать деньги банкам, у которых недостаток капитала, НБУ не может. Будет составлен план докапитализации банков, как это предусмотрено программой сотрудничества с Международным валютным фондом.

Временную администрацию вводим в те банки, с которыми уже ничего нельзя сделать. Это значит, что Национальный банк вместе с акционерами банка не смог прийти ни к какому решению. Как только банк попадает в категорию проблемных, у него появляется куратор. Фонд гарантирования – это верхушка айсберга, когда работать уже не с кем, акционеры сбежали или уже что-то происходит. И даже если собственник проблемного банка вышел из состава акционеров, механизм привлечения его к ответственности есть. Было совершено должностное преступление, а это - уголовная ответственность».

У нас есть возможности стабилизировать валютный рынок

«У нас с апреля гибкий курс. Это значит, что мы не будем его держать, не будем давать никаких ориентиров и коридоров. Но это не говорит о том, что Национальный банк не будет участвовать на рынке, если увидит «развивающуюся спираль». Прямо сегодня (8 августа – ред.) НБУ снова вышел на рынок с двухсторонней котировкой, полностью соответствующей рынку, на уровне 12,45 - 12,60 грн/долл. Мы не будем пассивными участниками, стоит задача активными действиями гасить панические настроения, которые в нашей с вами стране приводят к потрясениям не только на валютном рынке, но и к оттоку депозитов.

Ситуация на валютном рынке подогревается неспокойным состоянием на востоке страны. Все наши показатели экспорта-импорта и динамика платежного баланса говорят о том, что это не макроэкономические тенденции, а нервозность рынка, связанная с внешними факторами. Мы не собираемся тратить наши резервы на поддержание курса, а просто пытаемся его стабилизировать. В программе сотрудничества с МВФ есть сумма минимальных резервов, которую мы обязаны поддерживать, и мы продолжаем это делать. У нас есть некий запас прочности, с которым мы можем выходить для сглаживания рынка и при этом поддерживать минимальный уровень необходимых резервов, и можем спокойно стабилизировать рынок.

Одновременно, давая на рынок ликвидность, не имея возможности массивных интервенций, чтобы прекратить раскручивание ситуации, просто придется применять административные меры. Посмотрим, как рынок отреагирует на интервенции. Я не приверженец административных мер. Более того, на сегодняшний день существует много административных мер, которые уже введены Национальным банком. Но нынешняя ситуация говорит о том, что снимать эти ограничения рано, как бы не пришлось новые устанавливать. Если сможем рыночными методами удержать, постараемся это сделать».

Украина выполнила все условия для получения второго транша МВФ

«Есть очень хорошая новость. Мировой банк подтвердил кредит в 500 млн долл. по программе DPL-2, которая предусматривает заход денег через Министерство финансов на оздоровление финансового сектора. Это - Фонд гарантирования. Помимо получения денег, мы изменили законодательство по фонду гарантирования, теперь ему может помогать Министерство финансов, Национальный банк и международные организации. И больше никто не будет сомневаться, что Фонду гарантирования не хватит денег.

Мы выполнили все предварительные условия по программе Мирового банка. Более того, многие из условий этой программы были прописаны в программе с Международным валютным фондом, и все предварительные условия для получения второго транша МВФ мы выполнили. В Международном валютном фонде собрание назначено на 29 число (августа – ред.), планировали 22, но я знаю, что Кристин Лагард, которая нас поддержала, я встречалась с ней в Вашингтоне, сама хочет открыть собрание, поэтому оно - 29 числа.

Поддержка Украины чувствуется со всех сторон. Мировой банк это уже продемонстрировал. По МВФ мы ожидаем собрание. Вопрос совмещения второго и третьего траншей МВФ не обсуждался. Нам не критически нужны эти транши. У нас есть на то, как «день простоять, и ночь продержаться». Вопрос в том, что надо дальше платить долги, есть денежные потоки, все рассчитано, и без него (транша – ред.) будет «проседать». В какой день это будет – не критически. Нас ничего не давит, у нас резервы 16 млрд долл.»

Нацбанк отключил свою систему от Донецка и Луганска

«В Луганске света нет месяц. К чему подключить электронный аппарат, чтобы сделать платеж? НБУ отключил все свои системы от Донецка и Луганска, вывез деньги из хранилищ. Они оккупированы. Два месяца назад захватили региональное управление НБУ, в нем разместился Донецкий народный банк. Мы всех наших сотрудников отпустили даже не в отпуск, а просто домой, и платим им зарплату. Но слышали, что некоторые наши сотрудники, получая нашу зарплату, выходили на работу в Донецкий народный банк. То же самое начало происходить с банками.

Постановление о запрете работы на оккупированных территориях - это постфактум подтверждение того, что уже давно случилось. Как вы будете делать платежи, когда нет электричества? Как вы можете людей выводить на работу? Каким образом вы можете завезти туда наличные? У нас очень долго банки, особенно государственный банк, пытались подвозить туда наличные. Нацбанк уже не обеспечивал ни инкассацию, ни подвоз денег. Еще банки пытались. Они уже не могут это физически делать. Деньги у них только отбирают бандформирования, там идет война. Я думаю, что там нужна гуманитарная помощь, денежная уже не поможет.

Относительно вопроса уничтожения наличности и документов в зоне АТО нужно понимать, где меньшее зло. Когда в первый раз к нам обратился один из крупнейших банков с предложением уничтожать валюту перед камерой, лишь бы мы это разрешили, у Национального банка был очень большой скептицизм по этому поводу. Теперь налажена процедура, и мы точно знаем, что лучше это сделать, чем отдать наши деньги врагу. Есть процедура, делается пересчет под камеру, и все это в очень ограниченных объемах. В Луганске уже не работают магазины, там пустые полки.

В Донецке и Луганске почти не осталось наличности. Понятно, никто не уничтожал деньги и документы до согласования с Нацбанком. Иначе они могли уходить в руки террористам. Захватывались инкассаторские машины, расстреливали людей, ну вы знаете, что происходило.

Наши 3,9 млрд в Крыму остались. В отношении Крыма есть государственный иск, который готовит министр юстиции Петренко. Национальный банк, госбанки и каждый коммерческий банк войдет в этот иск от имени государства. Мы внесли в него все наши арестованные деньги, арестованные здания, разворованные активы, побитые банкоматы. Госбанки, насколько я знаю, помимо этого намерены отдельно обращаться в арбитражи. Что касается выплат вкладчикам в Крыму, то наши банки выплачивали, только с одним банком был вопрос. Но в отношении беженцев, которые приехали на материк и не принимали российское гражданство, мы с этим банком вопрос уже решили, и выплаты будут».

Мы усилили мониторинг банков с российским капиталом

«В отношении санкций против России. Объем российского капитала в банковской системе - 18,5 млрд грн. Это 32% общего объема иностранного капитала в уставных капиталах украинских банков. Активы во всей банковской системе - 13%. Это - очень много. Мы уже усилили мониторинг банков с государственным российским капиталом. Санкции принимаются не на уровне НБУ.

Вывода капитала российскими банками не было, был заход. Процент депозитов, которые снимали в российских банках, был в два раза выше по отношению к другим банкам. От 40 до 50% оттока депозитов физических лиц было как раз в российских банках. Они не взяли ни копейки рефинансирования в Национальном банке. Я сейчас говорю по трем банкам с государственным капиталом. Каждому из них материнские банки предоставили большие линии рефинансирования в Украину. И этими деньгами банки рассчитываются по вкладам, отток которых еще и увеличился.

Тем не менее, мы взяли их в усиленный мониторинг. Ежедневно смотрим, что происходит, и в случае неадекватных действий моментально будут предприняты меры. Просто пока мы видим обратную ситуацию: деньги заходят сюда через «материнскую» линию, и выплачиваются. Заметьте, капитал российский, материнское фондирование, но клиенты - депозиты и кредиты – все украинское.

По итогам стресс-тестов нескольким банкам с российским капиталом нужен будет дополнительный капитал. Все они подтвердили, что собираются его внести до конца этого года. Вопрос только в том, не приведут ли санкции, которые могут усилиться по отношению к материнским банкам, к невозможности докапитализации. В любом случае, если с нашей стороны начнется какой-то wrong doing – мы быстро будем реагировать. У нас весь инструментарий подготовлен. Но я надеюсь, что военный конфликт будет стихать».

Нацбанк ожидают драматические изменения

«Внутри НБУ во всю идет работа. У нас есть специальная группа технических консультантов, которые работают над внутренним реформированием НБУ, - представители канадского Центробанка. Мы будем пытаться изменить технологические процессы. Введем комитеты, необходимые для полноценного инфляционного таргетирования.

Инфляционное таргетирование - это и есть то, с помощью чего мы должны обуздать инфляцию и перейти к нормальным низким мировым процентным ставкам. Если бы не война, то за 12 месяцев мы бы уже перешли к полномасштабному инфляционному таргетированию. С тем, что происходит сейчас, мы с МВФ надеемся, что пройдем этот путь за 12-18 месяцев. Программа МВФ предусматривает, что военные действия должны закончиться за три месяца, из которых уже один почти прошел.

Самый большой вызов, который стоит перед Национальным банком – это макропрогнозы. С введением инфляционного таргетирования НБУ обязан будет сделать свои прогнозы и построить свою денежно-кредитную политику, нацеленную на таргетирование инфляции. Это и будет тот день, который будет называться независимостью НБУ. Могу вам гарантировать, что политическую независимость НБУ на сегодня вы имеете в моем лице. Экономическую независимость мы будем иметь только тогда, когда сможем делать макроэкономические прогнозы и на основании этого строить наши планы по денежной эмиссии и так далее.

Возвращаясь к изменениям, которые будут внутри НБУ, это будут, что называется drastic changes, то есть, драматические изменения. Они будут касаться процессов и количества персонала. Сопоставимый с нами банк по размеру страны, населения, территории и выполняемым функциям - это в 5 раз меньше персонала. Сегодня в НБУ есть многое, чего просто не должно быть. Образовательные институты, телевизионный канал «БТБ», спортивный комплекс на Троещине, турбаза в Яремче. Этого не будет. Но задача даже не в этом. Задача – реально поменять процессы, чтобы электронный документооборот перестал быть словами.

Я недавно просто прослезилась. Написала человеку e-mail, и вечером получила ответ, что я не просто первый председатель НБУ, который это сделал, а первый сотрудник НБУ, который написал e-mail главе крупнейшего банка в стране за 23 года его работы на этой позиции. У меня просто не было слов. Поэтому изменения в Национальном банке, поверьте мне, не будут косметическими. У нас собирается хорошая команда. Первый зампред возглавлял Центральную и Восточную Европу в ING, где под его руководством были крупнейший банк в Турции, Польше, и Москва, и Украина, и вся Центрально-Восточная Европа. К нам пришел опытный Владислав Рашкован из международной группы UniCredit.

Мы изучили весь мировой опыт построения центральных банков. Поэтому я надеюсь, что получится что-то даже более современное. Опять же, мы еще живем в стране неполных космических технологий, поэтому от бумажного оборота совсем не уйдем. Но, во всяком случае, цели эти поставлены».

Ольга Гордиенко(УНИАН)