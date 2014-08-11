НБУ сегодня на межбанке покупал и продавал доллары по 12,61/12,70 грн

Национальный банк Украины в понедельник, 11 августа, в третий раз с начала месяца вышел на межбанковский валютный рынок с двусторонними котировками на уровне 12,61/12,70 грн/долл., о чем УНИАН сообщил казначей одного из крупных банков.

Напомним, что на прошлой неделе регулятор впервые после 3-месячного перерыва дважды выходил на межбанковский валютный рынок с интервенциями, чтобы укрепить гривню. В том числе 5 августа НБУ выходил с котировками 11,93/12,26 грн/долл. и продал 69 млн долл., 8 августа – с котировками 12,45/12,60 грн/долл.

«Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины Национальный банк покупал и продавал доллары США по курсу – 12,6068/12,7000 грн/долл.», - сказал собеседник агентства.

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Как сообщал УНИАН, в понедельник, 11 августа, к 12:000 на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару понизились до 12,90/13,10 грн/долл.

8 августа глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что регулятор обладает необходимым запасом прочности в виде резервов, чтобы успокоить валютный рынок, но в случае необходимости может применить административные меры его регулирования.

В настоящее время действует ряд административных ограничений НБУ на валютном рынке, в том числе обязательная продажа 50% валютной выручки, контроль сроков экспортно-импортных расчетов, а также ряд ограничений по валютным переводам и выдаче наличной валюты.