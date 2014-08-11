Кабмин запустит систему «Единое окно подачи электронной отчетности» уже 1 декабря

Кабинет министров Украины внес изменения в план реализации концепции создания и функционирования автоматизированной системы «Единое окно подачи электронной отчетности», перенеся срок запуска системы с марта 2015 года на 1 декабря 2014 года.

Соответствующее решение закреплено распоряжением правительства от 6 августа 2014 года.

Согласно документу, срок разработки технического задания по созданию комплексной системы защиты информации продлен с марта до 1 сентября 2014 года.

При этом срок создания и внедрения комплексной системы защиты информации с подтвержденным соответствием перенесен с декабря на 1 ноября текущего года.

Читайте такжеСоглашение с ЕС предполагает упрощение требований к отчетности малых предприятий

Как сообщал УНИАН, Кабмин на заседании правительства в октябре прошлого года утвердил концепцию о создании и функционировании автоматизированной системы подачи во все органы власти отчетов в режиме онлайн через «Единое окно подачи электронной отчетности».

Система «Единое окно подачи электронной отчетности» предусматривает, что налогоплательщики смогут подавать отчетные данные в различные органы власти дистанционно и по единому стандарту. Кроме того, между органами власти будет налажен автоматический информационный обмен, что позволит оперативно получить доступ к отчетным данным, необходимым для выполнения возложенных на них функций.