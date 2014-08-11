Финансовый сектор России на пороге глубокого кризиса из-за санкций Запада

Санкции, наложенные США и ЕС на российские госбанки, могут привести к кризису в финансовом секторе. Как стало известно «Газете.Ru», с начала августа американские и европейские банки начали задерживать платежи, получателями которых являются российские банки и компании. Пока ситуацию удается удерживать под контролем, однако если тенденция сохранится, это может вызвать вал неплатежей, предупреждают банкиры.

Читайте такжеОбама: перспектива достижения дипломатического компромисса с РФ уменьшаетсяНесмотря на то, что формально под санкции ЕС и США попали лишь госбанки (Сбербанк, Внешэкономбанк, Газпромбанк, Россельхозбанк и ВТБ) и несколько частных банков (банк «Россия», СМП-банк, РНКБ), на практике настороженное отношение со стороны европейских и американских банков с 1 августа ощутила практически каждая российская кредитная организация.

Читайте такжеЕС компенсирует странам-членам убытки от российских санкций - посол ЕС в МосквеВпрочем, эффекта домино пока не последовало: через неделю после введенных санкций российским банкам удалось договориться со своими клиринговыми партнерами, что платежи на межбанке под ограничения не попадают.

Читайте такжеКабмин ожидает, что 12 августа Рада примет законы о санкциях против РоссииКазначеи подтверждают наличие проблем с переводами средств между юрлицами. Теперь банки стран, которые ввели санкции против России, при проведении взаиморасчетов между компаниями из России и ЕС или России и США запрашивают подробную детализацию платежа.

Сейчас европейские банки ведут переписку со своим регулятором, чтобы получить четкие указания касательно практической реализации санкционных мер, однако регулятор каждой конкретной страны трактует решение ЕС по-своему, поэтому аналогичный платеж, проведенный с немецким банком, не обязательно без заминок пройдет во Франции, указывает информированный источник. Не имеет значения даже солидность бренда компаний, участвующих во взаиморасчетах: проверяют практически всех, отметил он.