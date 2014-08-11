В "Нафтогазе" рассказали, кто сможет транспортировать российский газ в Европу

В случае введения ограничений на транзит ресурсов по территории Украины российский газ в Европу смогут транспортировать компании, которые не попали под действие санкций.

«Введение санкций, ограничивающих транзит ресурсов, может ограничить или исключить дальнейшее предоставление газотранспортных услуг определенным контрагентам со стороны НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Укртрансгаз», - говорится в сообщении «Нафтогаза».

«В таком случае услуги по транспортировке природного газа по территории Украины в страны ЕС, Турцию и Молдову могут предоставляться контрагентам, которые не подпадают под действие санкций», - подчеркивается в сообщении НАК.

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Согласно сообщению, для этого компаниям необходимо заключить соответствующие прямые договоры с оператором украинской газотранспортной системы.

Как отметили в «Нафтогазе», принятие проекта закона Украины «О санкциях», который был подан в Верховную Раду Кабинетом министров Украины 8 августа 2014 года, не будет означать автоматический ввод специальных экономических и ограничительных мер, о которых говорится в документе.

«Закон создает правовую основу для введения ограничений в отношении определенных видов экономической деятельности, в том числе предоставления услуг по транспортировке ресурсов. Такое ограничение может быть введено СНБО по представлению Верховной Рады, президента, Кабинета министров, Национального банка или Службы безопасности», - говорится в сообщении.

«Нафтогаз» подтверждает свою готовность и в дальнейшем так же безупречно обеспечивать транспортировку природного газа для европейских потребителей», - цитирует пресс-служба главу «Нафтогаза» Андрея Коболева.

Справка УНИАН. Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа, в противном случае, если российская компания не выполняет этого условия, вступает в силу положение «транзитируй или плати». «Газпром» ни разу не выполнял данное условие, при этом объемы транзита падают в течение последних четырех лет.

В июле Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» направила газовому монополисту компании «Газпром» предложение о пересмотре транзитного контракта от 2009 года, который российский энергетический гигант не выполняет на протяжении нескольких лет.