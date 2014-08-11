Экс-заместитель главы Нацбанка незаконно вывел 2 млрд гривень в Европу

Генеральная прокуратура Украины устанавливает счета, на которые экс-заместитель председателя Национального банка Украины Борис Приходько незаконно вывел 2 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный прокурор Виталий Ярема сообщил в интервью журналистам после подписания соглашения о сотрудничестве между Генпрокуратурой и Международным центром по возврату активов Базельского института управления.

“Заместителем председателя Национального банка Приходько через “Брокбизнесбанк” и соответствующие схемы было выведено 2 млрд грн, и нам нужно сейчас установить, на какие счета ушли деньги. В том числе мы имеем информацию, что они выведены в один из европейских банков”, - сказал Ярема.

По его словам, по решению суда Приходько взят под стражу и находится в следственном изоляторе.

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Как сообщал УНИАН, 1 августа стало известно о задержании Приходько. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По результатам проведенного расследования установлено, что в феврале 2014 года Приходько по предварительному сговору с председателем правления Аграрного фонда Кирюком и должностными лицами "Брокбизнесбанка", в частности председателем наблюдательного совета Денисом Бугаем, незаконно завладели средствами Аграрного фонда в размере 2,069 млрд грн.