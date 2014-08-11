Кабмин предложил Раде создать Службу финансовых расследований

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде создать Службу финансовых расследований, отвечающую за государственную политику в сфере предупреждения и борьбы с экономическими преступлениями.

Об этом говорится в правительственном законопроекте «Об основах предотвращения и борьбы с экономическими правонарушениями», зарегистрированном на сайте парламента 8 августа (№4449а).

Согласно документу, правительство предлагает создать центральный орган исполнительной власти для борьбы с экономическими правонарушениями на базе подразделений налоговой милиции и борьбы с отмыванием доходов, Государственной фискальной службы Украины, Государственной финансовой инспекции, подразделений Министерства внутренних дел и Службы безопасности, которые противодействуют преступлениям в сфере экономики.

По мнению автора законопроекта, это позволит решить проблему разобщенности и дублирования функций между различными органами власти, что снизит предпосылки для коррупционных деяний.

Читайте такжеЭкс-заместитель главы Нацбанка незаконно вывел 2 млрд гривень в Европу

Как сообщал УНИАН, идея создать Службу финансовых расследований озвучена премьер-министром Арсением Яценюком несколько месяцев назад. Сотрудники Службы финансовых расследований будут проходить серьезный конкурсный отбор, а их квалификацию и профессиональный уровень будет проверять специальная комиссия, о чем сообщил первый замглавы Государственной фискальной службы Владимир Хоменко, курирующий создание службы.