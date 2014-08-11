Украина, ЕС и РФ обговорят влияние соглашения об ассоциации на экономику России 12 сентября

Переговоры в формате Украина – Евросоюз – Россия относительно влияния соглашения об ассоциации на российскую экономику состоятся 12 сентября в Брюсселе. Дата трехсторонних переговоров по газовым вопросам пока не известна.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии.

По его словам, между Киевом и Москвой проходят интенсивные консультации. "Завтра и в среду в Москве состоятся переговоры на уровне заместителей министров, после которых состоятся переговоры в Киеве, затем - в Брюсселе. Министерская встреча состоится 12 сентября под председательством комиссара по торговым вопросам Карла де Гухта", - сказал европейский чиновник.

Однако он не смог назвать дату возможных переговоров в трехстороннем формате относительно решения спорных газовых вопросов. "Переговоры относительно энергетики также в процессе подготовки, и мы надеемся, что они будут возобновлены в трехстороннем формате в сентябре", - добавил представитель ЕК.

Как сообщал УНИАН, в июне прошел первый раунд технических консультаций между ЕС и Россией относительно Соглашения об ассоциации с Украиной.

Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, а полностью документ был подписан 27 июня.

С 23 апреля Европейский Союз в одностороннем порядке открыл свои рынки для украинских товаров в рамках автономного преференциального торгового режима между Украиной и ЕС. Преференциальный режим торговли предусматривает снижение ставок таможенных сборов для поставок украинских товаров, а также установление квот на такие поставки, что позволит отечественным экспортерам увеличить поставки на рынки ЕС.