Доллар на межбанке вырос до 13,20 грн

В понедельник, 11 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,6000/12,9000, к 12:00 цены выросли до 12,9000/13,1000. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума 12,9200/13,2000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,8705/17,2765, к 12:00 цены ушли вверх до 17,2670/17,5390. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 17,2990/17,6780.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3495/0,3582, к 12:00 цены поднялись до 0,3568/0,3627. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,3567/0,3654.

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Национальный банк сегодня в третий раз с начала месяца вышел на межбанковский валютный рынок с двусторонними котировками на уровне 12,61/12,70 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 8 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США закрылись котировками 12,6200/12,7000.

Нацбанк в пятницу вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня на уровне 12,458546/12,6000.