Небанковские финучреждения могут обязать раскрывать информацию о себе

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде обязать небанковские финансовые учреждения раскрывать информацию о себе на портале Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг и на собственных сайтах.

Об этом говорится в законопроекте об изменениях в закон о финансовых услугах и госрегулировании рынков финансовых услуг по раскрытию информации, зарегистрированном на сайте парламента 8 августа (4437а).

Согласно проекту, предлагается обязать финучреждения раскрывать информацию о себе путем размещения в общедоступной информационной базе данных Нацкомфинуслуг и на своих сайтах в сети Интернет.

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Кроме того, полномочия Нацкомфинуслуг дополнены функциями по регистрации и ведению госреестра финучреждений, а также по созданию общедоступной информационной базы данных о финучреждениях.

Для реализации закона предлагается создать портал общедоступной информационной базы данных Нацкомфинуслуг, разработать формы для представления информации и установить сервер для поддержки общей ориентировочной стоимостью 1,1 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов предлагает создать Национальную комиссию по финансовому надзору на базе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), а также ликвидировать Национальную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг).

Напомним, что ранее правительство рассматривало вариант создания мегарегулятора на базе Национального банка. В этом случае Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку реорганизовывались бы в департаменты в структуре НБУ.