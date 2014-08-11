Эксперт-прогноз курса валют на текущей неделе

На текущей неделе гривня может несколько укрепиться на фоне заявлений официальных лиц России о намерении деэскалировать военный конфликт на востоке Украины, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Читайте такжеДоллар на межбанке вырос до 13,20 грнПо их мнению, вероятность снижения напряженности в отношениях между Украиной и РФ будет сказываться понижением спроса на валюту на межбанковском рынке. Однако в случае обострения политической нестабильности девальвация гривни может продолжиться. По прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, средний курс продажи наличного доллара на неделе может находиться в диапазоне 12,4 – 13 грн., безналичного – 12,4 – 13 грн.

Читайте такжеВ НБУ уверяют, что могут успокоить валютный рынокДавление на евро в течение недели могут оказать данные по деловым настроениям в Германии от института ZEW. Даже если отчет выйдет в соответствии с ожиданиями (падение от уровня 27,2 до 22,0), это станет поводом для довольно серьезного разочарования. Кроме того, 14 августа будут опубликованы данные по темпам роста экономики во 2 квартале 2014 года в Германии и еврозоне в целом. Признаки охлаждения (особенно в Германии) также будут оказывать давление на пару EUR/USD.

По прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, евро на международном рынке на неделе может торговаться в диапазоне 1,3300 – 1,35. Средний курс продажи наличного евро в этом случае, при стабильном курсе доллара, может находиться на уровне 17,07-17,32 грн., безналичного – 16,89 – 17,14 грн.