В Нацбанке объяснили давление на обменный курс гривни

Национальный банк Украины не собирается отходить от политики гибкого курсообразования и объясняет давление на обменный курс реакцией рынка на военный конфликт на востоке Украины, сообщается на сайте регулятора.

«Национальный банк не собирается отходить от политики гибкого курсообразования. Давление на обменный курс гривни обусловлено реакцией экономических агентов на военный конфликт на востоке государства. Это - временно, поскольку внешняя позиция страны за последние месяцы значительно улучшилась, макроэкономические основания для существенных курсовых колебаний – отсутствуют», - приводятся в сообщении слова главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

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Она напомнила, что дефицит текущего счета платежного баланса Украины в первом полугодии 2014 года сократился до 1,9 млрд долл. США по сравнению с 5,4 млрд долл. годом ранее. Кроме того, по ее словам, в последние месяцы Украина получает значительные объемы внешнего финансирования из официальных источников, в частности, от Всемирного банка и Международного валютного фонда, а также в июне возобновился приток прямых иностранных инвестиций в страну.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 11 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до уровня 12,9200/13,2000 грн/долл.

Нацбанк в понедельник, 11 августа, в третий раз с начала месяца вышел на межбанковский валютный рынок с двусторонними котировками на уровне 12,61/12,70 грн/долл.

На прошлой неделе регулятор впервые после 3-месячного перерыва дважды выходил на межбанковский валютный рынок с интервенциями, чтобы укрепить гривню. В том числе, 5 августа НБУ выходил с котировками 11,93/12,26 грн/долл. и продал 69 млн долл., 8 августа – с котировками 12,45/12,60 грн/долл., продав 31,450 млн долл. и купив 35 млн долл.

Как заявила глава НБУ Валерия Гонтарева, регулятор обладает необходимым запасом прочности в виде резервов, чтобы успокоить валютный рынок, но в случае необходимости может применить административные меры его регулирования.

В настоящее время действует ряд административных ограничений НБУ на валютном рынке, в том числе обязательная продажа 50% валютной выручки, контроль сроков экспортно-импортных расчетов, а также ряд ограничений по валютным переводам и выдаче наличной валюты.