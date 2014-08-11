Цена валюты будет меняться постоянно - эксперт

Ключевая проблема валютного рынка не в ослаблении гривни, а в отсутствии понимания рынка, чего ждать от Национального банка Украины, считает исполнительный директор Центра социально-экономических исследований «CASE Украина» Дмитрий Боярчук.

«НБУ вышел с интервенциями - и на этом спасибо. Но нужно не выскакивать время от времени, как «черт из табакерки», а ввести четкое правило, когда эти интервенции будут автоматически включаться, и сделать инструменты хеджирования валютных рисков. Нужна прозрачность и предсказуемость поведения регулятора, иначе дела не будет», - сказал Боярчук.

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Эксперт напомнил, что с переходом к гибкому обменному курсу цена валюты будет меняться постоянно, и к этому нужно привыкнуть, но это не значит, что курс постоянно будет расти.

«Валютный курс сейчас определяется временными факторами. В нормальных экономических условиях, а война когда-то закончится, объемы экспорта и приток капитала будут на совершенно другом уровне. А это значит, что как только стабилизируется ситуация, есть все предпосылки ожидать укрепления гривни», - пояснил он.

По словам эксперта, на предстоящее укрепление гривни указывает и стремительное падение импорта. «Цена гривни занижена, это временно, но эта временная девальвация, однако, неплохо «убивает» потребления импорта, что является еще одним фактором позитивных перспектив национальной валюты», - добавил он.

Боярчук подчеркнул, что плавающий курс - это механизм саморегулирования. «Чем больше гривня будет падать, тем быстрее будут «умирать» причины этой девальвации», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 11 августа, к 12:00 котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке Украины понизилась до 12,90/13,10 грн/долл.

Нацбанк в понедельник 11 августа в третий раз с начала месяца вышел на межбанковский валютный рынок с двусторонними котировками на уровне 12,61/12,70 грн/долл.

Напомним, что на прошлой неделе регулятор впервые после 3-месячного перерыва дважды выходил на межбанковский валютный рынок с интервенциями, чтобы укрепить гривню. В том числе 5 августа НБУ выходил с котировками 11,93/12,26 грн/долл. и продал 69 млн долл., 8 августа – с котировками 12,45/12,60 грн/долл., продав 31,450 млн долл. и купив 35 млн долл.

Как заявила глава НБУ Валерия Гонтарева, регулятор обладает необходимым запасом прочности в виде резервов, чтобы успокоить валютный рынок, но в случае необходимости может применить административные меры его регулирования.

В настоящее время действует ряд административных ограничений НБУ на валютном рынке, в том числе обязательная продажа 50% валютной выручки, контроль сроков экспортно-импортных расчетов, а также ряд ограничений по валютным переводам и выдаче наличной валюты.