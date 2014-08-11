Эксперты рассказали, когда проявится отрицательный экономический эффект войны на востоке страны

Отрицательный экономический эффект, обусловленный событиями на востоке Украины, будет наиболее ощутимым в 3-4-м кварталах 2014 года, считают эксперты Международного центра перспективных исследований (МЦПИ).

«Основным негативным фактором, который будет влиять на динамику макроэкономических показателей и реального сектора экономики, продолжает оставаться война на востоке страны, углубление торговой войны с Россией и проблемы промышленности, связанные с обеспечением газом», говорится в еженедельном аналитическом вестнике МЦПИ «Inside Ukraine», переданном УНИАН.

По оценкам экспертов МЦПИ, Донецкая и Луганская области обеспечивали около 16% общего производства продукции в Украине.

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«Военные действия на Донбассе лишают возможности для нормальной работы предприятий, что косвенно влияет на промышленное производство в соседних областях, в первую очередь Харьковской и Днепропетровской. Отрицательный экономический эффект, обусловленный проблемами с работой бизнеса на востоке, будет наиболее ощутимым в 3-4-м кварталах», - отмечается в отчете.

Эксперты прогнозируют, что в конце года сельское хозяйство и пищевая промышленность традиционно несколько замедлят падение ВВП, а также могут показать положительные показатели экспортные отрасли, которые не поставляют продукцию в Россию.

Как сообщал УНИАН, падение ВВП Украины во втором квартале 2014 года по сравнению со вторым кварталом 2013 года ускорилось до 4,7%, по сравнению с предыдущим кварталом - до 2,3%. Спад ВВП Украины в первом полугодии 2014 года по сравнению с соответствующим периодом 2013 года составил 3%.

31 июля Верховная Рада Украины приняла изменения в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», в основе которого заложен прогноз падения ВВП в 2014 году на 6-6,5% при инфляции около 19%.

Международный валютный фонд прогнозирует падение ВВП Украины в 2014 году на 6,5%, Всемирный банк - на 5%, Европейский банк реконструкции и развития - на 7%.