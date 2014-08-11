Нацбанк уволил главу департамента по управлению валютным резервом

Национальный банк Украины освободил от занимаемой должности директора департамента по управлению валютным резервом и проведению операций на открытом рынке Александра Дубихвоста и исключил его из состава правления.

По информации на сайте регулятора, Дубихвост больше не занимает этот пост и не входит в состав правления НБУ, и эту информацию подтвердили в пресс-службе регулятора на запрос УНИАН. Информация о назначении нового руководителя департамента и члена правления НБУ не сообщается.

Напомним, что Дубихвост занимал указанную должность с 2011 года, в том числе с 2013 года входил в состав правления НБУ.

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Как сообщал УНИАН, глава Нацбанка Валерия Гонтарева на встрече с журналистами предупредила о предстоящих «драматических» изменениях в НБУ, поскольку многие процессы требуют совершенствования, а количество персонала в пять раз превышает штат сопоставимого по размеру страны и выполняемым функциям центробанка. По ее словам, в НБУ собирается хорошая команда, в том числе первый замглавы НБУ Александр Писарук, ранее занимавший руководящие должности в ING, и Владислав Рашкован, занимавший руководящие посты международной группы UniCredit.