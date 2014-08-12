Швейцарские специалисты помогут Украине искать деньги Януковича

Деньги Януковича и компании за рубежом помогут искать иностранные специалисты. Соответствующее Соглашение о сотрудничестве подписали Генпрокуратура Украины и Международный центр по возвращению активов, говорится в сюжете ТСН.19.30.

Этот институт со штаб-квартирой в Швейцарии будет оказывать правовую и следственную помощь Украине безвозмездно. На его счету - возврат отмытых денег по всему миру. Переправленные за границу незаконные финансы прежней власти, - это, вероятно, десятки миллиардов долларов. Для их эффективного поиска и возвращения Украине нужно обновить законы. Представители международного центра, хоть и настроены оптимистично, просят реально оценивать ситуацию.

"Проблема, с которой мы можем столкнуться - это то, что эти средства оставили страну, и за ними не было четкого следа, который мог бы указать, что это деньги господина Януковича и они были выведены. Находить их будет трудно. А потом еще и собрать доказательства", - говорит Гретта Феннер, представитель международного центра по возвращению активов Базельского института управления.

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Генпрокурор Украины Виталий Ярема в свою очередь сказал, что Минюст подготовил законопроект о заочном осуждении. "Надеюсь, что ВР рассмотрит его как безотлагательный на этой пленарной неделе и у нас будет возможность оперативно работать и возвращать средства в Украину", - сказал Ярема.