Экономисты назвали причины обесценивания гривни

На августовское снижение курса гривни влияет целый ряд объективных и субъективных причин, считают опрошенные экономисты. На этот раз к сугубо объективным факторам добавились действия валютных спекулянтов на межбанковском валютном рынке, считает управляющий партнер инвестиционной фирмы Capital Times Эрик Найман.

Он напомнил, что предоставление Украине кредита Международного валютного фонда (МВФ) затягивается минимум на месяц. А в условиях огромного дефицита бюджета Нацбанк вынужден рисковать стабильностью денежной единицы и просто печатать деньги. "Спекулянты в этой ситуации почувствовали, что у них развязаны руки и решили сыграть на понижение курса гривни. Очевидно, кто-то из банкиров получил избыточную гривну и пустил ее на валютный рынок", - рассказал "Немецкой волне" эксперт.

В отличие от Наймана, бывший представитель правительства в Евразийской экономической комиссии и экс-министр экономики Украины Виктор Суслов утверждает, что для нынешнего снижения курса гривны есть слишком много и чисто экономических и политических причин. Несмотря на то, что состояние платежного баланса сейчас несколько улучшилось, ожидать притока валюты в Украину не стоит, считает экономист. По его словам, в ближайшее время ожидается снижение объемов украинского экспорта. А инвесторы продолжают выводить капиталы за пределы государства.

Негативное влияние на курс гривны, как считает Суслов, производят торговые войны. В частности, санкции России в отношении Украины и санкции против России со стороны Киева, которые вступают в силу 12 августа. "Вся эта торговая война и боевые действия на Донбассе создают очень плохие перспективы платежного баланса Украины и влекут за собой рост спроса на валюту", - отметил Суслов.

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По его мнению, свой вклад в раскручивание спирали падения курса гривны сделал Национальный банк Украины. 10 августа в украинской прессе было опубликовано интервью с председателем Нацбанка Валерией Гонтаревою. В нем она заявила, что НБУ не намерен тратить золотовалютные резервы для поддержания курса гривны.

Он уверен, что в экономике и политике сейчас нет факторов, которые бы порождали ожидания относительно стабильности курса гривны. Валерия Гонтарева в упомянутом интервью назвала причиной падения курса гривны реакцию на военный конфликт на Донбассе. Но она считает, что это временное явление. "Внешняя позиция страны за последние месяцы значительно улучшилась, макроэкономические основания для существенных курсовых колебаний - отсутствуют. Мы будем идти в русле рынка. Наша задача - стабилизировать рынок", - заявила глава Нацбанка.

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Биржевые аналитики отметили, что 11 августа НБУ в третий раз за последние дни осуществил валютную интервенцию на торгах Межбанковской валютной биржи. Пресс-служба НБУ сообщила, что этот шаг был осуществлен "для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса на рынке". В то же время НБУ понизил курс гривны 11 августа еще на 22 копейки - до 12,826 гривны за доллар. Такая корректировка официального курса валют в связи с ситуацией на рынке соответствует одной из ключевых требований получения кредитов от Международного валютного фонда.