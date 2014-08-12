С продажи пива, водки, сигарет и бензина будут брать еще 2% акциза

- Сначала мы думали ввести 2% налога на продажу вообще всех товаров. В других странах есть подобные налоги – например, в США (на уровне отдельных штатов). Но впоследствии, решили пока ограничиться лишь подакцизными товарами. Этот налог будет идти в местные бюджеты. Мы ожидаем в сумме поступления от данного налога на уровне от 2 до 4 млрд. грн. в год - заявил глава Государственной фискальной службы Игорь Билоус на пресс-конференции «Правительственный пакет комплексных изменений в налоговой системе Украины в рамках Концепции реформирования налоговой системы Украины. > При этом министр признал наличие проблемы с теневым сектором рынка подакцизных товаров.

- Теневой рынок подакцизных товаров в Украине сейчас составляет от 20 до 30%. И с ним мы боремся. В развитых странах теневой рынок алкоголя и табака составляет до 10%. И наша задача сейчас снизить украинские показатели нелегальной продукции до этой цифры – заявил Игорь Билоус.

В то же время в профильных ассоциациях производителей подакцизных товаров уже заявили, что они «шокированы» данным законопроектом.

- Я удивлен и ошарашен этим законопроектом. Не так давно, когда в очередной раз поднимался вопрос о новом повышении акциза, министр финансов Александр Шлапак четко заявил: господа, позитивного суммарного эффекта от этого не будет. Министр финансов сказал, что больше нельзя давить подакцизные отрасли. Бюджет по сумме всех отчислений только теряет. За Iполугодие 2014 г. у пивоваров 13,1% падения. Предприятия стоят на грани закрытия, в несезон загрузка производственных мощностей составляет 40%. Есть пример соседней России, где так же безответственно «баловались» с акцизом, и закрыли уже 9 предприятий – напомнил исполнительных директор Ассоциации «Укрпиво» Игорь Товкач.

Экономист, глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко также предрекает сокращение производства подакцизных товаров и рост доли нелегальной продукции.

- Учитывая повышения акцизов, которые были до этого, данная инициатива приведет к еще большему уменьшению легального производства – от алкоголя до нефтепродуктов. Будет значительно больше фальсификата и уклонений от уплаты налогов. Потому что те повышения акцизов, которые уже проводились, привели к существенному падению производства. Производители жалуются, что растет количество фальсификата, и им сложно конкурировать в такой ситуации. Производство табачных изделий уже снизилось на 8%, а водки – почти на 20%. В результате, мы наблюдаем ситуацию, когда после повышения акцизов их поступления в бюджет уже уменьшаются. – объясняет Александр Охрименко.