Российские туристы накопили за границей долгов на 2 млрд рублей

На фоне санкций зарубежные кредиторы активизировали взыскание задолженностей с россиян, которые возникли по итогам их поездок за границу. Это показал опрос «Известий» ведущих коллекторских агентств, работающих с зарубежными партнерами.

Читайте такжеBloomberg: Путин истощает российские компании, которые не могут получить деньги за рубежомПо оценкам участников рынка, в настоящее время российским компаниям на взыскание передано порядка 2 млрд рублей — это около 1% общего объема всего коллекторского рынка (200 млрд рублей). И эта сумма значительно увеличилась по сравнению с прошлым годом.

"По нашей статистике, за первое полугодие 2014 года передано в работу почти столько же просроченной задолженности, сколько за весь 2013-й", - констатирует член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), старший вице-президент Национальной службы взыскания Сергей Шпетер.

Читайте такжеГлава ЕЦБ рассказал о последствиях экономических санкций против РоссииПо его оценке, около 50% долгов связано с расходами на медуслуги, 30% - автоштрафы, 10% - арендные и коммунальные платежи и примерно столько же связано с неоплатой за обучение. Иногда россияне не обращают внимание на то, что стоимость лечения превысила сумму страховки, или, воспользовавшись арендным автомобилем, не оплачивают штрафы за неправильную парковку и превышение скорости. Однако иностранцы аккуратно собирают все квитанции и рано или поздно предъявляют их к взысканию.

"Всё больше и больше граждан предпочитают проводить отпуск за границей, и, как следствие, им оказывается всё больше услуг, за которые зачастую не поступает оплата, - соглашается вице-президент НАПКА, президент «Секвойя Кредит Консолидейшн» Елена Докучаева. - Большая часть долгов поступает российским коллекторам из США и Европы, в частности, из наиболее популярных в сезон отпусков стран: Италии, Греции, Испании".

Читайте такжеКабмин ожидает, что 12 августа Рада примет законы о санкциях против РоссииЗачастую недоплачивают и юридические лица, бенефициарами которых являются россияне. Россияне регистрируют фирмы, которые несут налоговые обязательства, но забывают их оплачивать, и если претензии предъявляются к акционерам или материнской компании в России, тогда этот долг может попасть в руки российских коллекторов.