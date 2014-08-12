Доллар поднялся до 13,30 гривень
10:32, 12 августа 2014Финансы
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Котировки по евро-гривне ушли вверх – 17,3740/17,7790.
REUTERS
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 13,0000/13,3000 грн/долл.
Как сообщает финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг", цены на российскую валюту поднялись – 0,3601/0,3688.
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Котировки по евро-гривне ушли вверх – 17,3740/17,7790. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3365/67 (понедельник - 1,3389/91).
В понедельник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 12,606756/12,7000.
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