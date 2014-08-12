Нацбанк добавит банкам около 7 млрд гривень ликвидности

Национальный банк Украины отменил норму, обязывающую банки хранить 20% обязательных резервов на отдельном счете в НБУ, что повысит объем оперативной ликвидности банковской системы на сумму около 7 млрд грн, сообщается на сайте регулятора.

«С 19 августа отменяется требование о формировании части обязательных резервов на отдельном счете в Национальном банке Украины… начиная с 19 августа банки будут формировать и хранить весь объем обязательных резервов на собственном корреспондентском счете в Национальном банке», - говорится в сообщении со ссылкой на решение НБУ от 8 августа (№480).

Читайте такжеГлава Нацбанка: «Лучше уничтожить деньги, чем отдать врагу»

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины последовательно проводит политику по повышению эффективности рыночного монетарного инструментария, в том числе повышая возможности банков в управлении ликвидностью. В текущем году регулятор дважды пересматривал нормативы резервирования для банков, в том числе снизил минимальный объем резервирования средств на отдельном корсчете до 20%.

Напомним, что согласно действующим нормам, на отдельном счете в Нацбанке хранятся средства в размере 20% от суммы обязательных резервов, сформированных за предыдущий отчетный период резервирования, а на корсчете банка в НБУ – только остаток суммы резервов.