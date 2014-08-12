НБУ отменил нулевую ставку резервирования средств в рублях

Национальный банк Украины отменил норму, позволяющую банкам формировать обязательные резервы по средствам в российских рублях с применением нулевой ставки резервирования, сообщается на сайте регулятора.

«Формирование обязательных резервов по средствам, привлеченным в российских рублях, будет происходить с использованием тех же нормативов, что и по средствам в любой другой иностранной валюте», - говорится в сообщении со ссылкой на решение НБУ от 8 августа (№480).

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В сообщении подчеркивается, что таким образом регулятор отменяет действующие ранее преференции по формированию обязательных резервов по средствам, привлеченным в российских рублях, поскольку потребность в таком стимулировании больше не актуальна.

Напомним, действующие нормы резервирования устанавливают ставку резерва 5% по привлеченным банками в иностранной валюте средствам от банков и других организаций-нерезидентов, в то время как средства в российских рублях резервировались по ставке 0%.

Таким образом, регулятор обязал банки формировать обязательные резервы по полученным средствам в российских рублях по ставке 5%. В частности, эта норма коснется банков с российским капиталом, получающим фондирование от российских материнских структур в российских рублях.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк в июле этого года снизил ставку резервирования по привлеченным от нерезидентов краткосрочным кредитам и депозитам в иностранной валюте с 20% до 0%, чтобы повысить краткосрочную ликвидность банков в условиях дефицита внешних и внутренних поступлений.

По оценкам экспертов, смягчение правил обязательного резервирования позволяет освободить часть «замороженных» средств в виде обязательных резервов, что повышает ликвидность банковской системы, в то время как повышение норм резервирования имеет обратный эффект для рынка.

Напомним, что глава НБУ Валерия Гонтарева предупредила о возможности введения административных ограничений на валютном рынке, поскольку одновременно пополняя ликвидность рынка и не имея возможности для массивных интервенций в поддержку гривни, новые ограничения на валютном рынке помогут стабилизировать курс.