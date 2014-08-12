Гривня обвалилась до 13,50 грн/долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 13,0000/13,3000, к 12:00 цены выросли 13,2000/13,5000.

Как сообщает финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг", рублевый рынок открылся котировками 0,3601/0,3688, к 12:00 цены поднялись 0,3654/0,3741. В России курс доллар-рубль повысился, и к 12:00 установился на уровне 36.0825 (+0,0350).

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На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3365/67, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 17,3740/17,7790, к 12:00 цены ушли вверх 17,6160/18,0205.