«ПриватБанк» возобновил работу отделений в Красном Лимане, Светлодарске и Мироновcком

«ПриватБанк» возобновил штатный режим работы своих отделений в Светлодарске, Мироновском и Красном Лимане Донецкой области, освобожденных украинскими войсками от боевиков, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Как сообщили в банке, в этих городах в обычном режиме работают отделения банка, где клиенты проводят платежи и другие банковские операции, могут получить наличные по зарплатным, пенсионным и личным картам, получить или отправить денежный перевод и другие услуги. Также восстановлена работа сети банкоматов и терминалов самообслуживания.

По данным банка на 11 августа, в Донецкой области восстановлена штатная работа 131 отделения банка, работают 229 банкоматов и 689 терминалов самообслуживания. 12 августа банк планирует открыть для обслуживания клиентов еще одно отделение в Донецкой области - в освобожденной от боевиков Кураховке.

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В Луганской области на сегодняшний день обслуживают клиентов 21 отделение банка, 16 банкоматов и 44 терминала самообслуживания.

В перечне населенных пунктов Донецкой области, в которых на 11 августа восстановлена работа отделений и банкоматов банка, Александровка, Амвросиевка, Артемовск, Белицкое, Белозерское, Великая Новоселка, Волноваха, Володарское, Горняк, Дзержинск, Димитров, Доброполье, Докучаевск, Дружковка, Красноармейск, Красный Лиман, Краматорск, Комсомольское, Константиновка, Мангуш, Мариуполь, Мироновский, Новгородское, Новогродовка, Новоазовск, Новотроицкое, Новокомсомольск, Николаевка, Родинское, Селидово, Старобешево, Светлодарск, Святогорск, Соледар, Славянск, Тельманово, Украинск, Угледар, Часов Яр, Черкасское.

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В Луганской области на 11 августа восстановлена работа отделений и банкоматов банка в населенных пунктах Беловодск, Белолуцк, Белокуракино, Кременная, Марковка, Меловое, Новопсков, Новоайдар, Рубежное, Сватово, Старобельск, Счастье, Троицкое, Северодонецк.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины обязал банки Украины, «Укрпочту» и небанковские финансовые учреждения приостановить осуществление всех видов финансовых операций в населенных пунктах, которые не контролируются украинскими властями, о чем говорится в постановлении регулятора от 6 августа. Одновременно регулятор обязал свой Генеральный департамент регулирования денежного обращения ежедневно информировать банки о районах и городах областного значения Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются украинскими властями.

Напомним, с 24 июля Нацбанк ввел чрезвычайный режим работы банковской системы в Донецкой, Луганской областях и в Крыму, поскольку сложившаяся ситуация не позволяет работать и обеспечивать финансирование потребностей государства и жизнедеятельности населения в обычном режиме.