Рада в первом чтении поддержала освобождение от налога благотворительной помощи для АТО

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно некоторых вопросов налогообложения благотворительной помощи (№ 4455а).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 281 депутат из 356 зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом предусматривается внести изменения в статьи 165 и 170 Налогового кодекса об освобождении в период проведения антитеррористической операции и после ее завершения – до 31 декабря года, следующего за годом, в котором завершена АТО, от налогообложения налогом на доходы физических лиц благотворительной помощи, которая предоставляется в интересах таких участников боевых действий: военнослужащих (резервистов, военнообязанных) и работников Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Государственной пограничной службы Украины, лиц рядового, начальственного состава, военнослужащих, работников Министерства внутренних дел Украины, Управления государственной охраны Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, которые защищают (защищали) независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимают (принимали) непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах АТО, работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекаются и принимают (привлекались и принимали) непосредственное участие в АТО в районе ее проведения в порядке, установленном законодательством, а также в интересах членов семей таких участников боевых действий, которые подверглись ранению, контузии или другому повреждению здоровья, погибли во время участия у антитеррористической операции, участии в обеспечении ее проведения, умерли в результате ранения, контузии или увечья, полученных во время участия в АТО, обеспечения ее проведения.

При этом членами семей участников боевых действий определяются: жена, муж, которые не женились вторично, родители, дед и бабушка (если родители умерли), несовершеннолетние дети, совершеннолетние дети – инвалиды.

Благотворительную помощь, предоставленную для закупки или в виде специальных средств индивидуальной защиты (касок, бронежилетов, изготовленных в соответствии с военными стандартами), технических средств наблюдения, лекарственных средств и медицинских изделий, средств личной гигиены, продуктов питания, предметов вещевого обеспечения, а также других товаров по перечню, который определяется Кабинетом министров, или для оплаты (компенсации) стоимости лекарственных средств, донорских компонентов, изделий медицинского назначения, технических и других средств реабилитации, платных услуг по лечению, обеспечению изделиями медицинского назначения, техническими и другими средствами реабилитации, услуг медицинской реабилитации, санаторно-курортного оздоровления для участников боевых действий – участников антитеррористической операции, предлагается освободить от налогообложения налогом на доходы физических лиц в любой сумме (стоимости).

Благотворительную помощь, предоставленную на другие нужды, которые возникли в связи с проведением антитеррористической операции (в том числе для членов семей участников боевых действий), по перечню, который будет определяться Кабмином, предлагается освободить от налогообложения налогом на доходы физических лиц в сумме, которая в совокупности на протяжении отчетного (налогового) года не превышает одну тысячу размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, а сумму превышения облагать налогом в общем порядке.

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Также предлагается в период проведения АТО и после ее завершения – до 31 декабря года, следующего за годом, в котором завершена антитеррористическая операция, не включать в общий месячный (годовой) облагаемый налогом доход плательщика налога на доходы физических лиц суммы средств, полученных благотворителями – физическими лицами (которые внесены в Реестр волонтеров АТО) на банковские счета для предоставления благотворительной помощи в интересах военнослужащих и других лиц, которые принимают (принимали) участие в антитеррористической операции.

Законопроектом предусматривается временно, на период проведения АТО, включать без ограничений в другие расходы обычной деятельности плательщика налога на прибыль предприятий суммы средств или стоимость специальных средств индивидуальной защиты (касок, бронежилетов, изготовленных в соответствии с военными стандартами), технических средств наблюдения, лекарственных средств и медицинских изделий, средств личной гигиены, продуктов питания, предметов вещевого обеспечения, а также других товаров, выполненных работ, предоставленных услуг по перечню, который определяется Кабмином, которые добровольно перечислены (переданы) ВСУ, Национальной гвардии, СБУ, Службе внешней разведки, Государственной пограничной службе, МВД, УГО, Государственной службе специальной связи и защиты информации, другим образованным в соответствии с законами Украины воинским формированиям, их соединениям, воинским частям, подразделениям, учреждениям или организациям, которые содержатся за счет средств государственного бюджета, для нужд обеспечения проведения АТО.