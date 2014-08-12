Нацбанк официально обвалил гривню до 13,13 за доллар
14:23, 12 августа 2014Финансы
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Национальный банк сильно понизил официальный курс гривни.
Нацбанк понизил курс гривни / Фото УНИАН
Национальный банк Украины 12 августа с 14:00 понизил официальный курс гривни до 13.13 за доллар.
Как сообщает сайт НБУ, 100 USD сейчас стоят 1313.9331 (11 августа – 1282.5978).
100 EUR – 1758.8308 (11 августа – 1717.1419).
10 RUR – 3.6450 (11 августа – 3.5192).
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Как сообщал УНИАН, сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 13,0000/13,3000, к 12:00 цены выросли до 13,2000/13,5000.
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